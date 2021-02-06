Губернатор Пермского края прокомментировал скандальное строительство гостиницы за ДКЖ

Также он напомнил, что земля, где планируется построить здание, принадлежит ДКЖ. Кроме того, на этом участке, по словам губернатора, растут тополя, которые находятся в «достаточно плохом состоянии». Махонин отметил, что сейчас главная задача — провести экологическую экспертизу, которая покажет состояние тополей и возможный вред, если он будет при строительстве объекта.