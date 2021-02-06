Губернатор Пермского края прокомментировал скандальное строительство гостиницы за ДКЖ

Posted 6 февраля 2021, 10:45
Published 6 февраля 2021, 10:45
Modified 24 декабря 2024, 18:41
Updated 24 декабря 2024, 18:41
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время прямого эфира прокомментировал ситуацию со строительством здания РЖД возле ДКЖ. Он отметил, что очень много пермяков спрашивают об этом.
«Черняевский лес — это место, которое всегда должно быть под защитой. Для меня странно, где были все мы и экологи, когда строился дом рядом с ДКЖ?», — отметил Махонин.
Также он напомнил, что земля, где планируется построить здание, принадлежит ДКЖ. Кроме того, на этом участке, по словам губернатора, растут тополя, которые находятся в «достаточно плохом состоянии». Махонин отметил, что сейчас главная задача — провести экологическую экспертизу, которая покажет состояние тополей и возможный вред, если он будет при строительстве объекта.
При этом губернатор напомнил, что вопрос находится в зоне ответственности городских властей. Однако он следит за ситуацией.