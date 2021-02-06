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Posted 6 февраля 2021, 10:45

Published 6 февраля 2021, 10:45

Modified 24 декабря 2024, 18:41

Updated 24 декабря 2024, 18:41

Губернатор Пермского края прокомментировал скандальное строительство гостиницы за ДКЖ

Губернатор Пермского края прокомментировал скандальное строительство гостиницы за ДКЖ

6 февраля 2021, 10:45
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Экология
Вопрос был одним из последних, затронутых во время прямого эфира губернатора.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время прямого эфира прокомментировал ситуацию со строительством здания РЖД возле ДКЖ. Он отметил, что очень много пермяков спрашивают об этом.

«Черняевский лес — это место, которое всегда должно быть под защитой. Для меня странно, где были все мы и экологи, когда строился дом рядом с ДКЖ?», — отметил Махонин.

Также он напомнил, что земля, где планируется построить здание, принадлежит ДКЖ. Кроме того, на этом участке, по словам губернатора, растут тополя, которые находятся в «достаточно плохом состоянии». Махонин отметил, что сейчас главная задача — провести экологическую экспертизу, которая покажет состояние тополей и возможный вред, если он будет при строительстве объекта.

При этом губернатор напомнил, что вопрос находится в зоне ответственности городских властей. Однако он следит за ситуацией.

#Общество#Экология#Ржд#Черняевский лес#Дкж
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