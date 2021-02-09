За проект бассейна на Гайве заплатят 3,5 миллиона рублей

Posted 9 февраля 2021, 11:55
Published 9 февраля 2021, 11:55
Modified 12 ноября, 08:51
Updated 12 ноября, 08:51
В Перми выбрали подрядчика, который займется проектированием бассейна в Орджоникидзевском районе. Согласно результатам закупки, работы будет выполнять НПТИ «ОРТЭКС». Компания согласилась разработать проект спортивного объекта за 3,5 млн рублей при начальной (максимальной) цене контракта в 4 млн рублей.
Новый бассейн должен появиться на ул. Гайвинская, 50 (рядом со стадионом «Гайва»). Согласно техзаданию, размер чаши бассейна должен составить 25×16 метров: шесть дорожек шириной 2,5 метра и глубиной от 1,5 до 2,2 метра. Также в здании должен расположиться тренажерный зал, фитобар, сауна и зал подготовительных занятий (сухого плавания).
На исполнение контракта у НПТИ «ОРТЭКС» будет восемь месяцев. Проект должен быть готов в октябре 2021 года.