За проект бассейна на Гайве заплатят 3,5 миллиона рублей

Новый бассейн должен появиться на ул. Гайвинская, 50 (рядом со стадионом «Гайва»). Согласно техзаданию, размер чаши бассейна должен составить 25×16 метров: шесть дорожек шириной 2,5 метра и глубиной от 1,5 до 2,2 метра. Также в здании должен расположиться тренажерный зал, фитобар, сауна и зал подготовительных занятий (сухого плавания).