МЧС предупреждает об аномальных холодах в Пермском крае

Posted 11 февраля 2021, 11:37
Published 11 февраля 2021, 11:37
Modified 24 декабря 2024, 18:37
Updated 24 декабря 2024, 18:37
В Пермском крае с 11 по 12 февраля ожидается аномально холодная погода и гололедица на дорогах. Ночью осадков не ожидается, а днем местами по краю пройдет небольшой снег. Температура воздуха ночью опустится до -25…-30º, по югу до -20º. При прояснениях возможно похолодание до -33…-38º, днем -15…-20º, местами по югу -10º.
13 февраля, в субботу, по краю ожидается снег, местами сильный. Ночью температура составит -14…-19º, на крайнем севере -22…-28º, днем -5…-10º. На крайнем западе до 0º, на севере -13…-18º. 14 февраля ожидается сильный снег местами и порывы ветра до 14 м/с. Ночью потеплеет до -9…-14º, на крайнем севере и в горах -20…-25º, на крайнем западе до -5º. Днем 0…-5º, на севере -8…-13º, на крайнем севере и в горах -14…-19.