МЧС предупреждает об аномальных холодах в Пермском крае

13 февраля, в субботу, по краю ожидается снег, местами сильный. Ночью температура составит -14…-19º, на крайнем севере -22…-28º, днем -5…-10º. На крайнем западе до 0º, на севере -13…-18º. 14 февраля ожидается сильный снег местами и порывы ветра до 14 м/с. Ночью потеплеет до -9…-14º, на крайнем севере и в горах -20…-25º, на крайнем западе до -5º. Днем 0…-5º, на севере -8…-13º, на крайнем севере и в горах -14…-19.