В начале года плата за тепло выросла, но не у всех. Что происходит?

Январский платеж за тепло всегда выше декабря, оказывается, не потому что тарифы выросли. Тарифы останутся теми же самыми до лета 2021 года, и только летом изменятся. Тариф — постоянная величина, устанавливается Региональной энергетической комиссией на один год, и меняется раз в год. А суммы в платежках выросли, потому что стало холодно, и дома стали потреблять больше тепла. Объемы отпускаемого в дома тепла увеличиваются постепенно: в декабре больше, чем в ноябре, в январе больше, чем в декабре. Поэтому, логично, что растут суммы в платежках.