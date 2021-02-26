В начале года плата за тепло выросла, но не у всех. Что происходит?

Posted 26 февраля 2021,, 06:06
Published 26 февраля 2021,, 06:06
Modified 30 октября, 09:23
Updated 30 октября, 09:23
Социальные сети пестрят платежками и гневными комментариями к ним. Вопросы задают, как жители краевого центра, так и березниковцы, например. Суммы в платежках за тепло выросли где-то в полтора, где-то в два раза по сравнению с ноябрем и декабрем 2020 года. Но такая ситуация сложилась не у всех. У многих платежи остались на том же уровне или подросли незначительно. Разбираемся, от чего зависят выставляемые счета за тепло.
Январский платеж за тепло всегда выше декабря, оказывается, не потому что тарифы выросли. Тарифы останутся теми же самыми до лета 2021 года, и только летом изменятся. Тариф — постоянная величина, устанавливается Региональной энергетической комиссией на один год, и меняется раз в год. А суммы в платежках выросли, потому что стало холодно, и дома стали потреблять больше тепла. Объемы отпускаемого в дома тепла увеличиваются постепенно: в декабре больше, чем в ноябре, в январе больше, чем в декабре. Поэтому, логично, что растут суммы в платежках.
Когда снизится объем теплопотребления. Он растет от декабря к январю-февралю. Пиковые значения, как правило, достигаются в течение двух первых месяцев года. А к марту и апрелю, когда идет весеннее потепление, платеж за тепло будет уменьшаться. Летом, когда отпуска тепла не будет, плата существенно снизится. Ежемесячный платеж за тепловую энергию формируется из двух величин: утвержденного тарифа за теплоэнергию (цена за единицу) и объема теплопотребления — количества гигакалорий, которое дом потребил в конкретном месяце.
Пройдут холода, пройдут и суммы в платежках снизятся.
При начислениях платежей за тепло учитывается объем теплоэнергии, поступившей в дом. Как собственникам узнать эту сумму? Запросить данные, зафиксированные общедомовым прибором учета. Если нет возможности поставить общедомовой счетчик на тепло, то объем теплоэнергии будет рассчитан по нормативам (исходя из общей площади дома, его «возраста», этажности). Формирование «платежки» для конкретного клиента (лицевого счета) осуществляется пропорционально площади его квартиры. Если есть индивидуальные счетчики на тепло в квартире, то учитываются их данные.
Приведем пример. На одном МКД установлен общедомовой прибор учета (ОДПУ). Расчет по квартире №2 выполнен по показаниям ОДПУ и ИПУ с применением формулы 3 (1) приложения №2 к Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354:
Начисление по квартире 2 по данному адресу составило:
Декабрь 2020 года
1. Потребленный МКД объем тепловой энергии по ОДПУ отопления= 136,31 Гкал
2. На квартиру № 2 приходится 136,31 (показание ОДПУ)/5695,4 (площадь дома)*55,1 (площадь квартиры) = 1,31871 Гкал
3. С учетом тарифа 2025,85 руб/Гкал сумма к оплате 2671,51 рублей
4. Гвс по показаниям индивидуального (квартирного) прибора учета:
29–26=3 м3*167,15=501,45 рублей
5. Итого к оплате 2671,51+501,45=3172,96 рублей
Январь 2021 года
1. Потребленный МКД объем тепловой энергии по ОДПУ отопления= 267,08 Гкал
2. На квартиру № 2 приходится 267,08 (показание ОДПУ)/5695,4 (площадь дома)*55,1 (площадь квартиры = 2,58386 Гкал
3. С учетом тарифа 2025,85 руб/Гкал сумма к оплате 5234,51 рублей
4. Гвс по показаниям индивидуального (квартирного) прибора учета:
36--29=7 м3*167,15=1170,05 рублей
5. Итого к оплате 5234,51 +1170,05=6404,56 рублей
Исходя из вышеизложенного, начисление произведено верно, увеличение начисления по горячей воде связано с увеличением потребления горячей воды проживающими в кв. 2, увеличение начисления отопления — с погодными условиями.
Температура теплоносителя напрямую влияет на суммы, которые вы видите в своих платежках за тепло. Чем холоднее на улице, тем больше тепла нужно отпускать в сеть. Необходимая температура теплоносителя, поступающего с теплоисточника в дом, задается согласно графику, составляемому на основании показателей температуры наружного воздуха. Раз выше теплопотребление, больше его объем, то суммы в квитанциях больше.
У ТЭЦ есть температурный график на отопительный сезон. В зависимости от температуры воздуха снаружи регулируется температура теплоносителя, подаваемого в сеть. А потребление тепла непосредственно в доме контролируется управляющей организацией, УК или ТСЖ. В современных домах есть автоматические системы, которые сами регулируют, сколько тепла потреблять, в зависимости от погодных условий, температуры в помещениях. Но в старых домах такая автоматика редкость, специалисты управляющих организаций и ТСЖ регулируют объем теплоносителя на вводе, чтобы в домах поддерживать комфортную температуру. Поэтому если вам кажется, что дом «недотапливают» или «перетапливают», нужно обращаться в управляющую организацию.
Если теплопринимающая система дома настроена нормально: стояки продуты, батареи промыты, нигде никаких сильных потерь нет, то и объема тепла в морозы не потребуется в два раза больше. Но если, например, необходимо перегреть одну половину дома, чтобы нормально согреть вторую, то гигакалорий потребуется гораздо больше.
В такие моменты важна роль тепловой инспекции, которая может помочь управляющей организации. Чтобы понять, почему дом слишком много потребляет тепла, можно пригласить теплового инспектора, сделать это может управляющая организация.
Кроме того, можно самостоятельно заказать и провести энергоаудит дома для того, чтобы понять, где теряется тепло, какие мероприятия по повышению энергоэффективности можно провести: утеплить двери и оконные проемы, установить заслонки в проемах подвалов и чердаков. Значительной экономии позволяет достичь установка энергосберегающего оборудования: индивидуальных тепловых пунктов, погодозависимой автоматики. Даже два одинаковых дома, которые стоят рядом могут платить за теплоэнергию по-разному, поскольку у них разная энергоэффективность. Как правило, жители старых домов, где нет возможности поставить общедомовые приборы учета, нет возможности установить энергосберегающее оборудование, платят больше, чем жители новостроек.