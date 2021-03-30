Токсичные люди — почему от них лучше бежать?

И только о себе. Такой человек хвастается своими успехами, жалуется на жизнь, рассказывает, что думает по тому или иному поводу. Но никогда не спрашивает в ответ что происходит у вас в жизни. Стоит вам сказать хоть что-то, он тут же скажет «а вот я…».