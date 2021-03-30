Токсичные люди — почему от них лучше бежать?

Posted 30 марта 2021,, 15:12
Published 30 марта 2021,, 15:12
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
Признаки токсичности человека
У них всегда всё плохо
У таких людей всегда куча проблем, они вечно ноют и вечно всем недовольны. При этом решать свои проблемы они не хотят и не собираются, им нравится быть жертвой. Ведь именно это так украшает их жизнь и делает её интереснее.
Они смотрят на жизнь в чёрно-серых тонах и стараются заразить этой серостью окружающих. Они инфантильны. Они винят в своих проблемах других людей, обстоятельства и не отвечают за свои поступки, не берут на себя никакой ответственности. Не принимайте их жалобы близко к сердцу, не позволяйте таким людям отравить вас их токсичностью.
Они критикуют вас во всём
Никто не идеален и каждому из нас часто нужно мнение и оценка окружающих. Но полагаться на мнение токсичного человека не стоит. Такие люди будут критиковать каждое ваше действие. Вы предложите сходить в ваше любимое кафе — ваш токсичный собеседник сразу составит список недостатков этого заведения.
Скажите ему, что сели на какую-нибудь диету — он сразу скажет, что ваша диета неэффективна, а вот он знает как лучше питаться (даже если сам давно уже не влазит в свою нормальную одежду).
Как правило, у таких критиков самооценка не высокая, поэтому они стараются компенсировать это с помощью окружающих. Если ваш знакомый постоянно критикует всё, что вы делаете, что едите, во что одеваетесь, с кем общаетесь, то стоит подумать нужно ли продолжать общение с этим человеком.
Они перебивают
Такие люди абсолютно не умеют поддержать диалог. Они не сомневаются в том, что все хотят слушать только их. Они постоянно перебивают вас и любую тему переводят в своё, им удобное русло.
Они во всём правы
Такие люди слышат только себя. Они не могут вести нормальный диалог, слушать ваши аргументы и доводы. Они будут закрывать вам рот, перебивать, если они с вами не согласны.
Они всегда знают лучше вас как надо жить и что делать. Не удивительно, но причина такого поведения кроется, скорее всего, в неуверенности в себе. Но вы не его психиатр и не обязаны разбираться в его детских травмах и искать способы помочь ему. Поберегите свои нервы.
Они ужасные сплетники
Они говорят гадости о других и получают от этого удовольствие. Иногда поговорить о неудачной причёске вашей знакомой или обсудить профессиональный провал вашего коллеги — это вполне нормально. Но если ваш знакомый обсуждает других людей на регулярной основе, то не сомневайтесь — о вас за вашей спиной он также не говорит ничего хорошего.
Не поддерживайте такие разговоры. Это может испортить вашу репутацию, отношения со знакомыми и самое главное — ваше настроение. Поверьте, сплетни легко могут загрязнить вашу жизнь. Осуждая других людей, токсичные личности повышают собственную самооценку. Вместо обсуждения чужих недостатков, лучше сфокусируйтесь на своей жизни, ставьте цели и добивайтесь их.
Они говорят о себе
И только о себе. Такой человек хвастается своими успехами, жалуется на жизнь, рассказывает, что думает по тому или иному поводу. Но никогда не спрашивает в ответ что происходит у вас в жизни. Стоит вам сказать хоть что-то, он тут же скажет «а вот я…».
Они тратят ваше время
У таких людей талант возникать у вас на горизонте в самый неподходящий момент, без предупреждений и отнимать ваше время. От них практически невозможно просто так отделаться, им очень нужно выговориться прямо сейчас и им всё равно, если вы очень заняты или он нарушает ваши планы.
Они контролируют вашу жизнь
Если вы заметили, что человек пытается контролировать ваши действия и манипулировать вами — вычёркивайте его из своей жизни. Никто не вправе вас контролировать, будь то очень хороших друг или ваш родственник.
Они не умеют сопереживать
Такое понятие, как эмпатия таким людям не известна. Они не умеют сочувствовать, сопереживать, вникать в чужие проблемы. В принципе, они этого не хотят, ведь они-центр этого мира.
Ваша интуиция
Доверяйте своей интуиции. Если без особых причин рядом с таким человеком вы ощущаете себя неуютно, вы сомневаетесь в себе, у вас ухудшается настроение, вы испытываете чувство тревоги и злости, то это повод задуматься.
Собеседник может не делать и не говорить гадостей, однако рядом с ним вам не комфортно, то возможно ваше подсознание говорит вам, что вы столкнулись с токсичной личностью.
Как токсичные личности влияют на человека?
Были проведены исследования, в ходе которых выяснили, что реакция организма на общение с токсичным человеком, схожа на чувство надвигающейся опасности. Синдром жертвы, грубость, ненормальность поведения вызывают напряжение клеток головного мозга у жертвы.
Подобное напряжение на протяжении нескольких дней может вызвать нарушение работы нейронов, формирование памяти и эмоций. Когда подобный стресс продолжается больше месяца, возникает риск уничтожения клеток. Иными словами, токсичные люди буквально пожирают ваш мозг.
Как общаться с этим типом людей?
Лучшим решением будет полное прекращение общения с таким человеком. Не держите на него зла, а просто уйдите и забудьте все негативные эмоции, связанные с этим человеком.
Исправить токсичного человека, вероятнее всего, не получится. Единственное что вы можете исправить — это свои реакции на манипуляции токсичной личности. Не реагируйте на его действия, не отдавайте ему те эмоции, на которые и рассчитывал ваш собеседник. Учитесь держать эмоциональную дистанцию с токсичными людьми и тогда со временем, возможно такие люди и вовсе исчезнут из вашей жизни.