Пермские суды в третий раз не стали запрещать клип «Гомофобии»

Posted 8 апреля 2021,, 06:30
Published 8 апреля 2021,, 06:30
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Пермский краевой суд не стал запрещать клип «Гражданский контроль» группы «Гомофобия» вслед за судом первой инстанции. С апелляцией на вердикт Ленинского районного суда обратилась лидер пермского ЛГБТ-сообщества «Радужный мир» Юлия Бабинцева, она оспаривает отказ прокуратуры в признании клипа экстремистским. Вынесенное 19 января Ленинским райсудом решение оставлено в силе, также во второй инстанции отказано в проведении судебной психолого-лингвистической экспертизы произведения. Бабинцева сообщила Properm.ru, что будет оспаривать иск в кассации.
В суде Бабинцева настаивала на том, что снятое под руководством гражданского активиста Романа Юшкова видео фактически является инструкцией и прямым призывом к насилию. Ранее она обращалась в прокуратуру, пытаясь доказать, что полиция неправомерно не увидела в клипе призывов к насилию. Решение об отказе в возбуждении дела в полиции также оспаривалось в суде.
В материалах гражданского дела есть ссылки на экспертизу, проведенную во время проверки на признаки разжигания ненависти и вражды клипа «Гражданский контроль» специалистами Центра по противодействию экстремизму при ГУ МВД РФ по Пермскому краю. Заключение было сделано экспертами пермской киностудии «Новый курс». В нем говорится, что видеоролик — художественное произведение, «но спорного содержания и невысокого качества». Хотя представители «Радужного мира» оспаривают действия прокуратуры, продюсер клипа, Юшков самостоятельно заявляется в процесс как заинтересованное лицо. В 2018 году он был осужден по ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти или вражды». Его признали виновным в унижении человеческого достоинства по признакам национальности с использованием интернета.
Клип «Гражданский контроль» группы «Гомофобия» был снят в 2019 году. Юшков выступил его продюсером и автором клипа, он же исполняет и саму песню. В ролике снялись бывший депутат заксобрания Пермского края Константин Окунев и тренер православного спортивного клуба «Пересвет» Дмитрий Касьянов. С момента выхода первого клипа Юшков записал еще несколько видеороликов подобного содержания.
* Движение признано экстремистским в России.