Пермские суды в третий раз не стали запрещать клип «Гомофобии»

В материалах гражданского дела есть ссылки на экспертизу, проведенную во время проверки на признаки разжигания ненависти и вражды клипа «Гражданский контроль» специалистами Центра по противодействию экстремизму при ГУ МВД РФ по Пермскому краю. Заключение было сделано экспертами пермской киностудии «Новый курс». В нем говорится, что видеоролик — художественное произведение, «но спорного содержания и невысокого качества». Хотя представители «Радужного мира» оспаривают действия прокуратуры, продюсер клипа, Юшков самостоятельно заявляется в процесс как заинтересованное лицо. В 2018 году он был осужден по ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти или вражды». Его признали виновным в унижении человеческого достоинства по признакам национальности с использованием интернета.