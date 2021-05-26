В капремонт Компроса для Пермь-300 вливают сотни миллионов: кто забирает деньги и срывает сроки

Posted 26 мая 2021,, 12:38
Published 26 мая 2021,, 12:38
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
«…Я пригласил вас, господа, с тем чтобы сообщить вам пренеприятное известие: к нам едет ревизор…» Н. В. Гоголь, комедия «Ревизор»
Наверняка с этой цитатой классика в голове прожили минувшую неделю чиновники фонда капитального ремонта Пермского края, министерства ЖКХ и местные субподрядчики самарской компании «Стротекс», выполняющие капремонт кровли дома номер 50 по Комсомольскому проспекту. В начале апреля жители дома отправили жалобу на качество проводимых работ в прокуратуру. Месяц обращение ходило «на исполнении» до подразделения в Свердловском районе. Жители получили этапную отписку «взято на контроль, сообщим». После чего не оставалось других вариантов, как использовать тяжелый и почти запрещенный прием. Журналист Properm.ru, одновременно — и жилец одной из квартир — 19 мая написал редакционные запросы во все инстанции, и, возвращаясь к классику, «телега понеслась по бездорожью».
В адрес редакции ответы на запросы начали приходить с молниеносной скоростью. Ответили администрация Перми — о том, что ответственность за качество работ даже при субсидиях из бюджета несет заказчик — фонд капремонта. Сам фонд — о том, что генподрядчику 24 мая 2021 года направлены уведомления о расторжении контракта. Субподрядчик молчаливо поправил данные на информационном щите: если с начала работ сроком окончания работ был апрель, то в среду, 19 мая, дата пропала вовсе. По заключенному в 2019 году договору все работы по капремонту кровли должны были завершить в том же, 2019 году.
25 мая во дворе появились люди в форме, работники управляющей компании и группы неизвестных товарищей. Подъезды помыли впервые с марта — как впоследствии выяснилось, УК «ЭКСКОМ» убрала услугу по влажной уборке якобы по просьбе собственников квартир. Вместе с грязью лестничных площадок исчез хранящийся скарб местных жителей. Сотрудники прокуратуры посмотрели, как идут работы на крыше и увезли для проверки документов одного из работников, предположительно не гражданина России. По некоторой информации, он рассказал при опросе, что работает здесь без договора и по доброй воле — «просто попросили помочь». Работников на крыше дома стало заметно больше, работы пошли веселее.
Всем этим событиям предшествовал один только факт. Для оценки ситуации и после обращений и журналистского запроса на место решил выехать прокурор Пермского края Павел Бухтояров. Он пригласил составить компанию зампреда правительства-министра ЖКХ Андрея Кокорева и и. о. директора регионального фонда капремонта Владимира Хлебникова. Оказывается, именно после того как все причастные к процессу капремонта узнали о надвигающемся визите ревизоров, исполнители начали работать быстро и с огоньком.
26 мая прокурор с коллегами прибыл во двор капитально ремонтируемого дома, где собрались все, включая работников с крыши и жителей, представителей ИГЖН, управляйки и прокуратуры Свердловского района. Отсутствовал только директор и собственник ООО «Стротекс» Марат Бекмамбетов. Как сообщил его представитель — коллега живет в другом регионе и редко бывает в Перми.
Что, впрочем, не помешало Бекмамбетову в 2016 году возглавить список КПРФ от Прикамья на выборах в Госдуму РФ, а его компании получить в 2018–2019 годах 12 контрактов фонда капремонта на общую сумму в 131,8 млн рублей — на проведение работ в Перми, Березниках и Чернушке (из них пять — субсидируемые из бюджета Перми к 300 летию). А потом сорвать по многим из договоров все возможные сроки исполнения. Например, ремонт кровли, фундамента и несущих конструкций на Комсомольском, 50 должен был закончиться в 2019 году, а фасада с бюджетным софинансированием — в 2020 году. Та же ситуация с домами на Комсомольском, 63 и Комсомольском, 31 б — там, где во время капремонта появилась трещина.
Как подтвердил собравшимся Хлебников, 24 мая «Стротексу» действительно отправлено уведомление о расторжении ряда контрактов и это «проблемный подрядчик». Компании были перечислены авансы, в том числе — и на субсидируемый капремонт фасада домов по Комсомольскому проспекту, 50 и 63, общая стоимость этих двух договоров составляет 20,9 млн рублей, авансовый платеж — 30%. Работы по ремонту фасада действительно не были начаты, проект выполнен из рук вон плохо, а по факту мошенничества сейчас УВД по городу Перми расследует уголовное дело.
Жители задали директору фонда вопрос: почему на расторжение договора с нерадивым подрядчиком понадобилось более полугода? По закону это необходимо было сделать уже в ноябре 2020 года когда было возбуждено уголовное дело, а представление о возможном хищении при исполнении «Стротексом» контрактов по капремонту было направлено прокуратурой в фонд летом 2020 года. Также спросили и почему не был внесен в реестр недобросовестных. Ответа на эти вопросы ни у директора фонда капремонта, ни у министра ЖКХ не нашлось. Хлебников только заметил, что начал работать в фонде в январе 2021 года и «это не его история».
Жители дома рассказали о конкретных претензиях, изложенных в жалобах: дом 1952 года постройки не был полностью обследован перед проведением капитального ремонта, свежая кровля кладется на изъеденные грибком балки, балки упираются в полуразрушенную кирпичную кладку и фактически висят в воздухе. В проекте указывается, что грибка и плесени не было обнаружено, хотя никаких экспертных заключений к этому выводу не прикладывается. При подготовке документации для капремонта использовались старые документы, где нет, например, жилого помещения — квартиры, обустроенной в мансарде около десяти лет назад, поэтому над ней не предполагается влагоизоляция и утепление.
После проходки комиссии по чердаку и споров — есть все же грибок на деревянных конструкциях образца 1952 года или нет и разрушатся или нет кирпичные подпорки, вице-премьер Кокорев взял под свой контроль обязательства фонда провести детальное инструментальное обследование состояния дома. Работы по капремонту кровли нанятый «Стротексом» безымянный субподрядчик взялся завершить до 10 июня, в ином случае он получит оплату от фонда только по объему принятых к эксплуатации работ.
Новые контракты по ремонту фасадов, фундамента и несущих стен фонд планирует объявить в июне после расторжения существующего, реальные работы, скорее всего могут начаться не ранее лета 2022 года. Хлебников заверил, что со «Стротекса» через суд будут взысканы все неустойки и авансы. Несмотря на срывы контрактов на сегодня фонд в арбитраже пытается получить с компании неустойку на сумму в 185 тыс. рублей только по одному из множества договоров.
Первый раз беспокойство о качестве и законности проведения работ «Стротексом» жители дома по Комсомольскому, 50 начали проявлять в феврале 2021 года. Тогда неожиданно во дворе дома появились субподрядчики и сообщили, что начнут работы по ремонту кровли. На вопрос о том, что по исполнению контракта возбуждено уголовное дело, представители безымянной строительной фирмы сообщили, что «обо всем договорились».
На встрече 26 мая выяснилось, что легальных договоренностей о продолжении работ скорее всего нет, а уголовное дело продолжает расследоваться в активной фазе. Прокурор Пермского края вручил директору фонда капремонта представление о недопустимости подобных ситуаций. За время сбора информации о ходе капремонта на Комсомольском проспекте журналисту Properm.ru стало известно, что подобная ситуация повторяется во многих других домах и с другими генподрядчиками.
Например, жители дома по Комсомольскому проспекту, 96 сейчас активно судятся со своим генподрядчиком ИП Нечаев из Москвы, который при ремонте кровли залил квартиры верхних этажей, а штукатурка с фасада осыпалась через несколько месяцев после свежего капремонта. Та же ситуация в доме по Комсомольскому проспекту, 82. Список могут пополнить десятки домов.
Всего в рамках подготовки к празднованию 300-летия Перми запланировано провести капитальный ремонт крыш, фундаментов и фасадов в 71-м многоквартирном доме на сумму 926,7 млн рублей. Если привлекать «высшие силы» разбираться в каждом случае, то у регионального прокурора может не хватить времени на другие проблемы региона. Исходя же из опыта журналиста Properm.ru, иначе эта система не работает. Впрочем, как писал 150 лет назад Салтыков Щедрин в «Истории одного города», «…в том‑то, собственно, и заключается замысловатость человеческих действий, чтобы сегодня одно здание на „песце“ строить, а завтра, когда оно рухнет, зачинать новое здание на том же „песце“ воздвигать».