В капремонт Компроса для Пермь-300 вливают сотни миллионов: кто забирает деньги и срывает сроки

Что, впрочем, не помешало Бекмамбетову в 2016 году возглавить список КПРФ от Прикамья на выборах в Госдуму РФ, а его компании получить в 2018–2019 годах 12 контрактов фонда капремонта на общую сумму в 131,8 млн рублей — на проведение работ в Перми, Березниках и Чернушке (из них пять — субсидируемые из бюджета Перми к 300 летию). А потом сорвать по многим из договоров все возможные сроки исполнения. Например, ремонт кровли, фундамента и несущих конструкций на Комсомольском, 50 должен был закончиться в 2019 году, а фасада с бюджетным софинансированием — в 2020 году. Та же ситуация с домами на Комсомольском, 63 и Комсомольском, 31 б — там, где во время капремонта появилась трещина.