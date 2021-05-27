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Posted 27 мая 2021,, 08:19

Published 27 мая 2021,, 08:19

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

Пермский депутат Игорь Сапко хочет заблокировать группу «Российской ЛГБТ*-сети»

Пермский депутат Игорь Сапко хочет заблокировать группу «Российской ЛГБТ*-сети»

27 мая 2021, 08:19
Фото: Properm.ru
Депутат пожаловался в Генпрокуратуру на сообщество организации в Facebook. Он утверждает, что обратился в надзорное ведомство, чтобы защитить детей. от распространения ЛГБТ-контента.

Депутат Государственной Думы России от Пермского края экс-мэр Перми Игорь Сапко обратился в прокуратуру, чтобы добиться блокировки страницы «Российской ЛГБТ-сети» в Facebook, на которую подписано около шести тыс. человек. Ведомство отреагировало на жалобу и Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга принял иск от прокуратуры. Первое судебное заседание по делу уже состоялось.

Проверка показала, что в сообществе есть материалы, посвященные поддержке ЛГБТ в России: «Данная группа, создавая привлекательный образ гомосексуализма, ведет к вовлечению граждан, особенно подросткового образа, в деструктивный образ жизни. Находящиеся материалы на страницах могут негативно влиять на развитие детей, провоцируя нездоровый интерес к данной проблеме, прививая ЛГБТ ценности, вовлекая несовершеннолетних в ЛГБТ сообщества», — сказано в пресс-релизе суда.

Сам Игорь Сапко на своей странице в Facebook уточнил, что обратился в прокуратуру, чтобы создать информационную защиту для детей от «широкого и общедоступного распространения ЛГБТ-контента неприемлемого содержания». Он уточняет, что его действия не стоит расценивать как противодействие ЛГБТ-движению в целом.

Он также напомнил о прошлогодней поправке в Конституцию, по сохранению традиционных семейных ценностей, защите института брака, как союза мужчины и женщины. Депутат считает, что пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений становится основным направлением многих платформ в интернете, а ЛГБТ-контент — хайпом для несовершеннолетним, который влияет на мировоззрение детей.

Юрист «Российской ЛГБТ-сети» Александр Белик рассказал «Новой газете», что ресурсы организации пытаются заблокировать уже в четвертый раз. Например, суд по группе «Вконтакте» (85 тыс. участник) идет с 2019 года.

На странице организации сказано, что они работают для того, чтобы в России соблюдались права всех людей вне зависимости от их сексуальной ориентации или гендерной идентичности.

Благотворительный фонд «Сфера», являющийся организацией-оператором «Российской ЛГБТ-сети», внесен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Facebook запрещен в России и признан экстремистским.

* Движение признано экстремистским в России.

#Общество
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