Пермский депутат Игорь Сапко хочет заблокировать группу «Российской ЛГБТ*-сети»

Сам Игорь Сапко на своей странице в Facebook уточнил, что обратился в прокуратуру, чтобы создать информационную защиту для детей от «широкого и общедоступного распространения ЛГБТ-контента неприемлемого содержания». Он уточняет, что его действия не стоит расценивать как противодействие ЛГБТ-движению в целом.