В Махачкале похитили пермячку из кризисной квартиры для жертв домашнего насилия

Вчера вечером полицейские ворвались в кризисную квартиру для жертв домашнего насилия в Махачкале. «Новая газета» сообщала, что силовики похитили чеченскую девушку Тарамову Халимат и ее подругу Анну Манылову из Перми. Издание уточняет, что накануне неизвестные писали друзьям пермячки и обвиняли ее в похищении Тарамовой Халимат.