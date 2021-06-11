В Махачкале похитили пермячку из кризисной квартиры для жертв домашнего насилия

Posted 11 июня 2021,, 12:46
Published 11 июня 2021,, 12:46
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
Вчера вечером полицейские ворвались в кризисную квартиру для жертв домашнего насилия в Махачкале. «Новая газета» сообщала, что силовики похитили чеченскую девушку Тарамову Халимат и ее подругу Анну Манылову из Перми. Издание уточняет, что накануне неизвестные писали друзьям пермячки и обвиняли ее в похищении Тарамовой Халимат.
Сейчас местонахождение Тарамовой Халимат неизвестно, ее предположительно увезли в Чечню. Она ушла из дома из-за насилия, связанного с ее сексуальной ориентацией. Пермячку освободили по дороге, с ней удалось связаться представителям «Российской ЛГБТ*-сети».
О попытках попасть в кризисную квартиру сообщала правозащитница Светлана Анохина. Ее задержали и завели на нее дело за неповиновение полицейским.
* Движение признано экстремистским в России.