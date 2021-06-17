Черняевский лес окружили бизнес и частники. Как от «сердца города» отрезали 40 футбольных полей

Черняевский лес с воздуха или на карте похож на видоизмененное сердце. Экологам, конечно же, очень нравится этот образ. «Черняевский лес — сердце города», — говорят они. С 2020 года развернулась новая борьба за частичку этого сердца, рядом с Домом культуры железнодорожников (ДКЖ), принадлежащем ОАО РЖД. РЖД хочет построить здесь гостиницу, общественники, гражданские активисты и экологи против. В итоге гостиницу построят, не слева, так справа от ДКЖ. Но и вероятность застройки первого участка никуда не делась.