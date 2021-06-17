Черняевский лес окружили бизнес и частники. Как от «сердца города» отрезали 40 футбольных полей

Posted 17 июня 2021,, 05:24
Published 17 июня 2021,, 05:24
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Черняевский лес с воздуха или на карте похож на видоизмененное сердце. Экологам, конечно же, очень нравится этот образ. «Черняевский лес — сердце города», — говорят они. С 2020 года развернулась новая борьба за частичку этого сердца, рядом с Домом культуры железнодорожников (ДКЖ), принадлежащем ОАО РЖД. РЖД хочет построить здесь гостиницу, общественники, гражданские активисты и экологи против. В итоге гостиницу построят, не слева, так справа от ДКЖ. Но и вероятность застройки первого участка никуда не делась.
Журналист Properm.ru Татьяна Зырянова проанализировала, насколько уменьшился лес, кто владеет землями по его границам, как и когда менялись эти границы. Кому и как становилось возможно построить что-то в городском лесу, в «сердце города»? Кто оказался равнее остальных перед законом, не позволяющим вообще-то строить и вести хозяйственную деятельность в Черняевском лесу?
Лесоустройство «Черняевского леса» впервые было проведено в 1927–1928 годах. Тогда эта территория называлась «Парковой дачей», позже парковой рощей «Балатово». При лесоустройстве 1956–1957 годов здесь выделили кварталы размером 1×0,5 км, с тех пор квартальная сеть не изменилась. Сделать охранную зону леса предлагали еще в 1966 году, но этот статус он получил только в 1981.
В 1937 году строился рабочий посёлок около вокзала Пермь-2. Тогда он и близлежащий лес получил название «Черняевский» по фамилии председателя кооператива железнодорожников. В 1981 году решением исполкома Пермского областного Совета народных депутатов №81 лесопарк «Черняевский лес» был объявлен ботаническим памятником природы, тогда и была образована особо охраняемая природная территория регионального значения.
… участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение. Решениями органов государственной власти эти территории полностью или частично изъяты из хозяйственного использования и для них установлен режим особой охраны.
Режим особой охраны предусматривает: «На территориях природных парков запрещается деятельность, влекущая за собой изменение исторически сложившегося природного ландшафта, снижение или уничтожение экологических, эстетических и рекреационных качеств природных парков, нарушение режима содержания памятников истории и культуры».
В ООПТ нельзя:
Тем же решением Пермского облисполкома Пермский городской лесопарк «Черняевский лес» площадью 705 га был объявлен ботаническим памятником природы. Такие памятники должны сохраняться в их естественном состоянии, они являются народным достоянием и берутся под охрану государства.
В 1991 году ООПТ «Пермский городской лесопарк „Черняевский лес“ была отнесена к категории „Охранные зоны“ и ей было присвоено название „Балатовский пригородный лесной парк „Черняевский лес“.
Всё резко изменилось в 2000 году. Тогда еще губернатор Пермской области Юрий Трутнев издал Указ №102 «Об изменении статуса особо охраняемой природной территории „Балатовский пригородный лесной парк „Черняевский лес“. Указ отменил статус памятника природы. Администрации Перми рекомендовали создать городской лесной парк, утвердив границы особо охраняемой природной территории и его правовой режим.
На основании этого указа Юрия Трутнева депутаты Пермской городской думы утвердили в 2000 году ООПТ «Черняевский лесопарк Перми» местного значения общей площадью 689,86 га. Вы заметили, как уменьшилась площадь особо охраняемой природной территории? 1981 год — 705 га, 2000 — 689,86 га.
В 2007 году площадь ООПТ еще немного уменьшили. И вновь одним росчерком пера. Решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 №141 территория 38,8 тыс. кв. м были исключены из территории «Черняевского лесопарка Перми». Общая площадь охраняемой территории стала — 685,97 га вместо 689,86 га. Почти 4 гектара потребовались под ЖК «Галактика», который построен на границе леса и захватил территорию в границах.
Известная в то время лесозащитница Валентина Оглоблина судилась с властями, пытаясь отменить решение Пермской гордумы, проиграла в первой инстанции. Но кассационная инстанция Пермского краевого суда отменила решение Ленинского райсуда и признала недействительным решение Пермской городской Думы. В суде Валентине Оглоблиной пришлось доказывать, что деревья выделяют кислород, который для людей вообще-то нужен. Власти настаивали, что никаких экологических проблем уменьшение территории леса не повлечет, да и какая, мол, от этих деревьев польза.
Решение было отменено в 2008 году. В кассационном определении четко говорится, что изъятие земельного участка из ООПТ повлечет потерю статуса за этим участком, он перестанет быть объектом охраны, это нарушение природоохранного законодательства.
Местные законотворцы подождали годик после суда. И приняли новое решение, которым утвердили окончательное название и границы охраняемого природного ландшафта «Черняевский лес». Площадь составила: 685,97 га. Захотели — и уменьшили.
По словам начальника управления по экологии администрации Перми (ранее как общественник выступал в защиту Черняевского леса от строительства там зоопарка) Дмитрия Андреева, с 1927 года площадь леса (не ООПТ) уменьшилась чуть больше чем на 100 га. По словам президента фонда «Обвинская роза» Елены Плешковой, лес стал меньше на 200 га.
Черняевский лес уникален тем, что он лес — среди плотной жилой застройки, в промышленном районе. Настоящий лес, в состоянии близком к естественному. Ученые выделяют здесь 11 ценных экосистем.
Кроме белок, птиц и насекомых в лесу и по его границам находится много разных строений, участки кому-то принадлежат. По словам Дмитрия Андреева, с начала 2000 годов границы ООПТ не менялись, всё, что построено (торговые центры и жилые комплексы) — построено за границами ООПТ. Смотрим, кому принадлежат участки. Назовём условно границу леса по улице Встречной «санаторной», а по Шоссе Космонавтов — «торгово-развлекательной» (за исключением участка с Верхнемуллинским кладбищем).
В самом «верху», на Встречной, 31 находится склад-магазин «Мировой инструмент» Дмитрия Сайдакова, ниже — бывший санаторий «Энергетик», переданный Пермскому краевому госпиталю для ветеранов войн (Встречная, 31а), «Альянс Парк» Татьяны Бартеневой, дом отдыха «Чайка» (Встречная, 33), принадлежит Михаилу Безусову, совладельцу сети компаний «Арсенал».
В здании Встречная, 35 обосновались множество разных компаний, в том числе, например, головная компания экс-министра промышленности и бывшего гендиректора Корпорации развития Пермского края Кирилла Хмарука, фирма называется «Никнас». Здесь же «Дик-строй» Дмитрия Милютина (производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ», «Форест» Владимира Касаткина (разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины).
На Авито выставлено на продажу здание гостиницы Nepal (Встречная, 35а) и квартиры в трехэтажном таун-хаусе (Встречная, 35 б). Гостиница продается за 52,5 млн рублей.
По адресу улица Встречная, 35в — расположена гостиница «Сосновый бор», принадлежит Марине Завьяловой. «Внизу», ближе к Верхним Муллам находятся: санаторий «Тенториум» (Встречная, 37) Марата Хисматуллина, сына Раиля Хисматуллина, основателя компании.
Частная застройка врезается в лес со стороны Верхних Муллов. Как вам, например, коттедж в лесу по адресу 4-я Кордонная, 6?
Неизвестно, кто счастливый обладатель этого коттеджа, СПАРК не предоставляет персональные данные. Но напротив ведется очередное строительство.
По словам Дмитрия Андреева, в ООПТ возможна застройка, но это только хозяйственные постройки, необходимые, например, для деятельности санаториев, профилакториев. То есть для рекреационных целей. Дома на 4-й Кордонной находятся за защитной зоной водгорязелечебницы, на территории ООПТ. Размежевано уже пять участков, назначение дома №6 — жилой дом, по данным ЕГРП.
Таким образом, со стороны Верхних Муллов на лес наступает коттеджная застройка. Насколько она законна? Об этом редакция Properm.ru сделала запрос в природоохранную прокуратуру. Левая граница леса — это санатории и непонятно как появившиеся здесь таунхаусы. На правой границе, «торгово-развлекательной» — торгово-развлекательные центры и спорткомплекс Сухарева. Выше в лес «врезается» земельный участок под ЖК «Галактика» по Шоссе Космонавтов 116, 118, 120 (всего 9,1 тыс. кв. м).
Кусочек леса, где находится Дом культуры железнодорожников (ДКЖ) страдает больше всего. Как пишут пермяки в соцсетях, рано или поздно застроят весь, «отгрызая по кусочку». По словам Дмитрия Андреева, жилые дома на этой территории, не нарушали никакого законодательства своим появлением, так как участки под ними не входят в ООПТ.
Двигайте бегунок вправо, чтобы увидеть, как изменились границы этой территории с 1981 по 2010 годы
Каждое новое строительство на этой территории сопровождалось противостоянием со стороны экологов и общественности. Выступали и против ЖК «Олимп», и против ЖК «Галактика», сейчас — против строительства гостиницы РЖД. Несмотря на все старания активистов, дома были построены.
Большинство участков в этих кварталах Черняевского леса (рядом с ДКЖ) принадлежат АО РЖД и структурам, связанным с РЖД.
Остались ли сейчас свободные участки, на которых могут появиться новые жилые комплексы вокруг Черняевского леса начальник департамента по экологии администрации Перми пока не может сказать. «Надо анализировать. У нас как раз такая задача стоит — максимально подробно все землепользование проанализировать за границами леса», — пояснил он.
Развитие леса он связывает с экологическим обустройством.
Плюс для снижения нагрузки на Черняевский лес, по словам Дмитрия Андреева, надо развивать Липовую гору и Закамский лес, обустраивать там зоны отдыха, обустраивать экотропы.
На вопрос: «Есть ли стопроцентная гарантия, что границы Черняевского леса не будут больше нарушены? » Дмитрий Андреев ответил: «Гарантии у нас не будет никогда».