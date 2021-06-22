«Мне сейчас надо Никиту дождаться». Интервью с матерью братьев Белых

— У меня четко было все поставлено: жениться только в 25 лет, пока на ноги не встали. Да, и тот, и другой. Я проблем уже потом не знала. Когда Никита женился, на его свадьбу он все делал сам. Я только поехала, побыла и приехала королевой. И Саша точно так же. Женились они, когда стояли на ногах. У меня очень хорошие невестки, я довольна ими, но я никогда с ними не жила. Я живу здесь уже 30 лет без мужа, а до этого 25 лет с мужем.