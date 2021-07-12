В полицию пожаловались на депутата Надежду Агишеву из-за публикаций об ЛГБТ*

Posted 12 июля 2021,, 14:55
Published 12 июля 2021,, 14:55
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Пермские общественники из «Лиги председателей ТОС Перми», АНО «Центр развития семьи и ребенка» и фонда поддержки семьи «Ракета» написали в полицию заявление на депутата Пермской городской Думы Надежду Агишеву. Они просят проверить публикации в интернет-журнале «Звезда» и Центр городской культуры (считаются подконтрольными депутату), на предмет пропаганды нетрадиционной сексуальной ориентации среди несовершеннолетних, пишет URA.RU
«Публикации (в интернет-журнале zvzda.ru) с призывами поддержать ЛГБТ-сообщество, в том числе с использованием детей, доступны неограниченному кругу несовершеннолетних и являются пропагандой нетрадиционных сексуальных связей. Просим пресечь распространение такой информации и привлечь Агишеву к ответственности», — указано в тексте обращения.
Парламентарий на своей странице в Facebook отметила, что пока не видела заявление, но рассматривает его, «как очередную возможность продемонстрировать, что в Перми нет места агрессии и нетерпимости».
Ранее депутат Государственной Думы Игорь Сапко обратился в прокуратуру, чтобы добиться блокировки страницы «Российской ЛГБТ-сети» в Facebook, на которую подписано около шести тыс. человек. Судебное заседание состоится в середине сентября.
Благотворительный фонд «Сфера», являющийся организацией-оператором «Российской ЛГБТ-сети», внесен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.
* Движение признано экстремистским в России.