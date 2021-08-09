Склон Слудской горки превратят в парк для отдыха. Схема проекта

Posted 9 августа 2021, 11:59
Published 9 августа 2021, 11:59
Modified 2 марта 2023, 14:16
Updated 2 марта 2023, 14:16
Участок улицы Петропавловской от улицы Попова до улицы Крисанова (Слудская горка) будет благоустроен к юбилею города. На территории намерены в течение двух сезонов создать парк для отдыха пермяков. Работами будет заниматься ООО «Стройком».
В этом году подрядчик должен начать озеленение и обустройство пешеходных дорожек. Впоследствии здесь появятся детские площадки, зоны для отдыха и прогулок, а также смотровые площадки, обновлено уличное освещение. По словам проектировщиков, озеленение будет выполнено небольшими участками, соединенными в блоки в виде геометрических фигур.
Сейчас идет капремонт домов по адресам Петропавловская, 77, 81, 89, 91 — здесь будут смонтированы новые фасады, а лоджии будут остеклены в едином стиле. Также на цокольных этажах будут установлены барельефы и восстановлены подпорные стенки. Всего по улице Петропавловской в районе эспланады отремонтируют девять домов.