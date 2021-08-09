Склон Слудской горки превратят в парк для отдыха. Схема проекта

Сейчас идет капремонт домов по адресам Петропавловская, 77, 81, 89, 91 — здесь будут смонтированы новые фасады, а лоджии будут остеклены в едином стиле. Также на цокольных этажах будут установлены барельефы и восстановлены подпорные стенки. Всего по улице Петропавловской в районе эспланады отремонтируют девять домов.