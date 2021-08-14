Чиновник из Прикамья незаконно издал приказ о дополнительных выплатах самому себе

Posted 14 августа 2021, 15:21
Published 14 августа 2021, 15:21
Modified 2 марта 2023, 14:15
Updated 2 марта 2023, 14:15
Директор муниципального учреждения получил наказание присвоение имущества с использованием служебного положения. Он в декабре 2016 года издал и лично подписал приказ, по которому ему каждый месяц начислялись выплаты, которые не были оговорены с работодателем. Судя по документы, надбавками начислялись за выполнение работ, которые не входили в его обязанности, а также за ненормированное рабочее время.
Как сообщает пресс-служба Александровского городского суда, в период с февраля 2017 года по сентябрь 2018 года злоумышленник передал бухгалтеру приказ. В итоге ему удалось получить выплат на 96 тыс. рублей, что причинило ущерб муниципальному образованию.
За преступление его оштрафовали на 120 тыс. рублей. При этом он может выплачивать штраф в рассрочку, так как имеет на иждивении двоих малолетних детей. Также ему запретили заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций в государственных и муниципальных учреждениях на 2 года и 6 месяцев. Помимо этого, с осужденного взыскали те 96 тыс., которые ему были незаконно выплачены. Приговор в законную силу еще не вступил.