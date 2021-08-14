Чиновник из Прикамья незаконно издал приказ о дополнительных выплатах самому себе

За преступление его оштрафовали на 120 тыс. рублей. При этом он может выплачивать штраф в рассрочку, так как имеет на иждивении двоих малолетних детей. Также ему запретили заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций в государственных и муниципальных учреждениях на 2 года и 6 месяцев. Помимо этого, с осужденного взыскали те 96 тыс., которые ему были незаконно выплачены. Приговор в законную силу еще не вступил.