Объявлен конкурс эскизов для нанесения на фасад новостройки на Водниках

Напомним, дом по ул.Ушакова, 65 новый крупный объект от группы компаний ПЗСП в микрорайоне Водники. Сегодня квартиры в этом доме ещё есть в продаже. Проектом новостройки предусмотрены просторные квартиры с полной отделкой «под ключ». Для комфорта жителей к дому будет пристроена собственная многоуровневая парковка и торговый центр.