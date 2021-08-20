Пермского общественника Романа Юшкова снова оштрафовали за пост «ВКонтакте»

Posted 20 августа 2021,, 11:10
Published 20 августа 2021,, 11:10
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
Общественник Роман Юшков вновь наказан за националистические записи «ВКонтакте», Дзержинский районный суд назначил ему штраф в 12 тыс. рублей за административное правонарушение. Решение вступило в законную силу и Юшкову выдан исполнительный лист.
Как указывается в судебном решении, 6 января 2021 года он опубликовал на своей странице в соцсетях пост «Нет плохих людей, есть плохие народы», где заявил о преимуществе одного народа над другими. Запись просмотрели не менее 1,2 тыс пользователей, имеет восемь репостов, 105 комментариев и 35 положительных оценок пользователями сети.
Запись выявили сотрудники центра противодействия экстремизму ГУ МВД по Пермскому краю и возбудили дело об административном производстве. Проведенная по заданию полиции экспертиза выявила в посте признаки экстремистских высказываний и дело было передано в суд.
Интересно, что прокутатура не обращалась в суд с требованием о блокировки поста националистического характера. Запись доступна в сети интернет.
Одновременно с тем пермские представители ЛГБТ*-сообщества «Радужный мир» пытаются доказать нетолерантность Юшкова не только к представителям разных национальностей, но и к разным социальным группам. Он оспаривают отказ прокуратуры в признании клипа «Гражданский контроль» группы «Гомофобия» экстремистским. Активисты считают, что снятое под руководством гражданского активиста Юшкова видео фактически является инструкцией и прямым призывом к насилию.
* Движение признано экстремистским в России.