Пермского общественника Романа Юшкова снова оштрафовали за пост «ВКонтакте»

Как указывается в судебном решении, 6 января 2021 года он опубликовал на своей странице в соцсетях пост «Нет плохих людей, есть плохие народы», где заявил о преимуществе одного народа над другими. Запись просмотрели не менее 1,2 тыс пользователей, имеет восемь репостов, 105 комментариев и 35 положительных оценок пользователями сети.