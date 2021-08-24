Директор «Прикамского картона» пожаловался в следственный комитет на депутата Илью Лисняка

Директор «Прикамского картона» Александр Кириллов обратился в следственный комитет с жалобой на депутата Пермской городской думы Илью Лисняка. По словам Кириллова, паблики, которые принято относить к Лисняку, неоднократно публиковали «ложные сведения о ПЦБК, которые прочли честь работников и подрывали репутацию предприятия». Какие именно публикации были сделаны на эту тему он не уточнил. Кириллов в своем заявлении просит следователей провести проверку по статье «Клевета».