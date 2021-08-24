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Posted 24 августа 2021, 09:22

Published 24 августа 2021, 09:22

Modified 2 марта 2023, 14:13

Updated 2 марта 2023, 14:13

Директор «Прикамского картона» пожаловался в следственный комитет на депутата Илью Лисняка

Директор «Прикамского картона» пожаловался в следственный комитет на депутата Илью Лисняка

24 августа 2021, 09:22
Фото: Properm.ru.
По словам Александра Кириллова, в пабликах «ВКонтакте», в Instagram и в телеграмм-каналах неоднократно публиковались ложные сведения про компанию и ее сотрудников. По его мнению, к этому может иметь отношение Илья Лисняк.

Директор «Прикамского картона» Александр Кириллов обратился в следственный комитет с жалобой на депутата Пермской городской думы Илью Лисняка. По словам Кириллова, паблики, которые принято относить к Лисняку, неоднократно публиковали «ложные сведения о ПЦБК, которые прочли честь работников и подрывали репутацию предприятия». Какие именно публикации были сделаны на эту тему он не уточнил. Кириллов в своем заявлении просит следователей провести проверку по статье «Клевета».

Александр Кириллов:— Наше предприятие является градообразующим, на нём работает 2,5 тыс. работников, уважаемых людей, ветеранов труда. Данные публикации негативно влияют на психологическую атмосферу в коллективе, наносят ущерб деловой репутации предприятия.

По словам Кириллова, Илья Лисняк якобы спланировал информационную атаку на предприятие, чтобы нанести ему репутационный ущерб.

Александр Кириллов:— С учетом того, что схожая информация публиковалась на многих интернет-ресурсах, контролируемых вышеуказанными лицами, можно предположить, что распространение ложных сведений было спланированной атакой на предприятие, его работников.

По части второй статьи «Клевета» уголовным кодексом предусмотрена ответственность в виде:

  • штрафа в 1 млн рублей или в размере заработной платы или другого дохода осужденного за период до одного года;
  • обязательных работ до 240 часов;
  • принудительных работам на срок до двух лет;
  • ареста на срок до двух месяцев;
  • лишения свободы на срок до двух лет.
#Политика#Пцбк-нк
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