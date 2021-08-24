Директор «Прикамского картона» пожаловался в следственный комитет на депутата Илью Лисняка

Posted 24 августа 2021, 09:22
Published 24 августа 2021, 09:22
Modified 2 марта 2023, 14:13
Updated 2 марта 2023, 14:13
Директор «Прикамского картона» Александр Кириллов обратился в следственный комитет с жалобой на депутата Пермской городской думы Илью Лисняка. По словам Кириллова, паблики, которые принято относить к Лисняку, неоднократно публиковали «ложные сведения о ПЦБК, которые прочли честь работников и подрывали репутацию предприятия». Какие именно публикации были сделаны на эту тему он не уточнил. Кириллов в своем заявлении просит следователей провести проверку по статье «Клевета».
По словам Кириллова, Илья Лисняк якобы спланировал информационную атаку на предприятие, чтобы нанести ему репутационный ущерб.
По части второй статьи «Клевета» уголовным кодексом предусмотрена ответственность в виде: