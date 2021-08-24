Суд обязал «Березниковский содовый завод» ликвидировать в 2021 году течь из шламонакопителя

Posted 24 августа 2021, 09:15
Published 24 августа 2021, 09:15
Modified 2 марта 2023, 14:13
Updated 2 марта 2023, 14:13
Пермский краевой суд удовлетворил требования природоохранной прокуратуры о ликвидации шламонакопителя в Березниках и рекультивации занимаемых им земель в срок до 31 декабря 2023 года. Обязанность по очистке земельного участка возложена на «Березниковский содовый завод» (резолютивная часть решения есть в распоряжении Properm.ru). Также суд постановил, что в течение трех месяцев со дня вынесения определения БСЗ должен остановить попадание сточных вод из шламонакопителя на почву. Прокуратура с 2020 года пыталась привлечь к солидарной с БСЗ ответственности за экологическую катастрофу ООО «Сода-хлорат».
Суд оставил в силе решение первой инстанции в части взыскания с «Березниковского содового завода» и компании «Сода-хлорат» вред, причиненного окружающей среде на сумму 949 млн рублей. Эти требования прокуратуры были оставлены без удовлетворения. В прокуратуре говорят, что решение об оспаривании этих требований будет принято после получения полного текста судебного акта.
Прокуратура в 2020 году после выявления масштабных загрязнений Камы, ее притока Толыч и почвы вокруг в Березниках вышла в суды с несколькими гражданскими исками о взыскании с БСЗ экологического ущерба. Один из них — на сумму менее миллиона — уже вступил в законную силу, другие иски оспариваются в разных инстанциях. В ноябре 2020 года руководство головной компании БСЗ, «Башкирской содовой компании», предлагало реализовать проект по рекультивации «белых морей», на это требуется 12 млрд рублей.
После этого у Башсоды вошли в активную фазу процессы национализации группы компаний, и в марте 2021 года суд поставил точку в вопросе деприватизации крупнейшего в России производителя соды — «Башкирской содовой компании», почти 96% предприятия перешли в собственность государства, в том числе и актив в Березниках. За прошедшие восемь месяцев к вопросу о рекультивации публично никто не возвращался. Как ранее сообщали журналисту Properm.ru в БСЗ, в 2021 году компания подгтовит проектную документацию.
История с расследованием экологической катастрофы в Березниках началась с публичного обращения АО «ОХК «УРАЛХИМ» в правоохранительные органы в июне прошлого года. С 8 по 14 июля 2020 года прокуратура совместно со специалистами межрегионального управления Росприроднадзора и филиала лаборатории «ЦЛАТИ» по Пермскому краю проводили обследование территории, примыкающей к шламонакопителю БСЗ.
После обращения «УРАЛХИМА» в надзорные органы и проведения проверки по фактам загрязнения речной воды и почвы в Березниках были возбуждены четыре уголовных дела. Они находятся на контроле в Генеральной прокуратуре РФ. Во время проверки были выявлены нарушения требований природоохранного законодательства не только в работе Березниковского содового завода, но и в деятельности двух других предприятий.