Суд обязал «Березниковский содовый завод» ликвидировать в 2021 году течь из шламонакопителя

Прокуратура в 2020 году после выявления масштабных загрязнений Камы, ее притока Толыч и почвы вокруг в Березниках вышла в суды с несколькими гражданскими исками о взыскании с БСЗ экологического ущерба. Один из них — на сумму менее миллиона — уже вступил в законную силу, другие иски оспариваются в разных инстанциях. В ноябре 2020 года руководство головной компании БСЗ, «Башкирской содовой компании», предлагало реализовать проект по рекультивации «белых морей», на это требуется 12 млрд рублей.