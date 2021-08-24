В 2022 году на работу краевого парламента потребуется почти 720 миллионов рублей

Смета расходов в этом году увеличилась почти на 53 млн рублей.

На работу Законодательного собрания Пермского края в 2022 году запланировано 719 млн рублей. Соответствующая смета внесена на рассмотрение парламентариев на ближайшее пленарное заседание 25 августа.. Почти 400 млн рублей будет потрачено на зарплату сотрудникам заксобрания. На транспортные услуги заложено 64 млн рублей, услуги и работы «для целей капитальных вложений» оценены в 48,6 млн рублей, содержание имущества потребует 28 млн рублей, «прочие работы, услуги» оценены в 109 млн рублей. Молодежный парламент потребует финансирования в 4,9 млн рублей. Для сравнения: в прошлом году на работу краевого парламента было заложено 666 млн рублей; в 2023 году смета снизится до 690 млн рублей.