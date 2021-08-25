Ограниченные пермские парламентарии. Чем запомнились пять лет работы VI созыва Пермской городской думы

Большую часть своей рабочей пятилетки VI созыв городского парламента провел, пытаясь свыкнуться с новым статусом. Сначала депутаты по привычке (а многие перешли из V созыва в VI) давили на мэрию и торговались за достижения компромиссов в решениях. И в администрации, опять же по привычке, сначала даже следовали прежним правилам. Но постепенно, все это перешло в ритуальную плоскость. Будучи по факту Начальником, но соблюдая политес, чиновники мэрии во главе с Дмитрием Самойловым перешли в режимы «Васька слушает да есть» или «собака лает, караван идет». Депутатам позволялось вволю критиковать доклады и выступления вице-мэров и самого главы города, но все ключевые решения принимались в администрации города без оглядки на точку зрения городской думы. Впрочем, большинство парламентариев с удовольствием играли в эту странную игру. Им виртуально выказывали уважение, они взамен виртуально протестовали, но всегда сдавались.