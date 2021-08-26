На «Азоте» испытали цифровую платформу управления ремонтами

Опытное испытание программы проходило во время остановочных ремонтов основных производств — агрегата аммиака №2 и цеха карбамида — с мая по июнь 2021 года. Сотрудники, задействованные в ремонтах, установили приложение «Система управления остановочными ремонтами» на смартфоны, после чего все они были распределены по ролям исполнителей и ответственных. По ходу выполнения задач участники программы кликали по нужному заданию и отмечали на какой стадии находится его выполнение. Особо сложные поручения сопровождались фотофиксацией.