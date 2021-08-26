На «Азоте» испытали цифровую платформу управления ремонтами

Posted 26 августа 2021, 06:43
Published 26 августа 2021, 06:43
Modified 2 марта 2023, 14:12
Updated 2 марта 2023, 14:12
В филиале «Азот» АО «ОХК «Уралхим» успешно завершена опытная эксплуатация цифровой платформы «Система управления остановочными ремонтами» (СУОР).
Остановочный ремонт — это комплекс сложных мероприятий по профилактике и обслуживанию оборудования, который должен проводится регулярно и оперативно. Платформа «СУОР» предоставляет такие возможности: повышает прозрачность работ и снижает временные затраты.
Опытное испытание программы проходило во время остановочных ремонтов основных производств — агрегата аммиака №2 и цеха карбамида — с мая по июнь 2021 года. Сотрудники, задействованные в ремонтах, установили приложение «Система управления остановочными ремонтами» на смартфоны, после чего все они были распределены по ролям исполнителей и ответственных. По ходу выполнения задач участники программы кликали по нужному заданию и отмечали на какой стадии находится его выполнение. Особо сложные поручения сопровождались фотофиксацией.
В отличие от используемой на предприятии программы 1С: ТОиР, где указывается только планы и факт выполнения работ, СУОР значительно расширяет границы и может показать как текущий момент отдельных ремонтных работ в режиме реального времени, так и последовательность мероприятий. В этой программе можно работать как с мобильного телефона, так и с компьютера.
Другие площадки холдинга «Уралхим» уже заинтересовались новым цифровым решением. В октябре «Система управления остановочными ремонтами» будет применена в филиале «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим».