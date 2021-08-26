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Posted 26 августа 2021, 06:43

Published 26 августа 2021, 06:43

Modified 2 марта 2023, 14:12

Updated 2 марта 2023, 14:12

На «Азоте» испытали цифровую платформу управления ремонтами

26 августа 2021, 06:43
Программа уже успешно прошла промышленные испытания.

В филиале «Азот» АО «ОХК «Уралхим» успешно завершена опытная эксплуатация цифровой платформы «Система управления остановочными ремонтами» (СУОР).

Остановочный ремонт — это комплекс сложных мероприятий по профилактике и обслуживанию оборудования, который должен проводится регулярно и оперативно. Платформа «СУОР» предоставляет такие возможности: повышает прозрачность работ и снижает временные затраты.

Опытное испытание программы проходило во время остановочных ремонтов основных производств — агрегата аммиака №2 и цеха карбамида — с мая по июнь 2021 года. Сотрудники, задействованные в ремонтах, установили приложение «Система управления остановочными ремонтами» на смартфоны, после чего все они были распределены по ролям исполнителей и ответственных. По ходу выполнения задач участники программы кликали по нужному заданию и отмечали на какой стадии находится его выполнение. Особо сложные поручения сопровождались фотофиксацией.

Леонид Соколов, начальник управления планирования технического обслуживания и ремонта филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:— Система управления остановочными ремонтами на практике показала удобство и простоту использования. Все участники без особого труда разобрались в механизме и принципах работы программы. Они ежедневно отмечали результат проделанной работы. Это помогло проанализировать статистику и увидеть общую картину ремонтной кампании в онлайн режиме.

В отличие от используемой на предприятии программы 1С: ТОиР, где указывается только планы и факт выполнения работ, СУОР значительно расширяет границы и может показать как текущий момент отдельных ремонтных работ в режиме реального времени, так и последовательность мероприятий. В этой программе можно работать как с мобильного телефона, так и с компьютера.

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:— Программа успешно прошла промышленные испытания. Она действительно позволяет визуализировать и контролировать ход выполнения работ. С помощью внедрения таких цифровых технологий мы сможем не только оперативно управлять ремонтами, но и повысим их эффективность.

Другие площадки холдинга «Уралхим» уже заинтересовались новым цифровым решением. В октябре «Система управления остановочными ремонтами» будет применена в филиале «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим».

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