Прокуроры нашли нецелевку в пермской больнице

Posted 26 августа 2021, 14:46
Published 26 августа 2021, 14:46
Modified 2 марта 2023, 14:12
Updated 2 марта 2023, 14:12
Прокуратура Мотовилихинского района проверила соблюдения требований бюджетного законодательства в ФГБУЗ «Пермский клинический центр Федерального медико-биологического агентства», более известную как МСЧ № 140 ФМБА.
Установлено, что учреждение использовало не по целевому назначению денежные средства, поступившие из ТФОМС в счёт оплаты оказанной медицинской помощи.
По результатам проверки в отношении центра возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 15.14 КоАП РФ (нецелевое использование бюджетных средств).
Мировым судьей юридическому лицу назначено наказание в виде административного штрафа в размере 100 тыс. рублей.
Использованные не по целевому назначению денежные средства возвращены в бюджет Территориального Фонда обязательного медицинского страхования.