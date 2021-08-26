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Posted 26 августа 2021, 14:46

Published 26 августа 2021, 14:46

Modified 2 марта 2023, 14:12

Updated 2 марта 2023, 14:12

Прокуроры нашли нецелевку в пермской больнице

26 августа 2021, 14:46
Поступления за лечение пациентов от фонда медстрахования в пермской медсанчасти тратили не по назначению.

Прокуратура Мотовилихинского района проверила соблюдения требований бюджетного законодательства в ФГБУЗ «Пермский клинический центр Федерального медико-биологического агентства», более известную как МСЧ № 140 ФМБА.

Установлено, что учреждение использовало не по целевому назначению денежные средства, поступившие из ТФОМС в счёт оплаты оказанной медицинской помощи.

По результатам проверки в отношении центра возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 15.14 КоАП РФ (нецелевое использование бюджетных средств).

Мировым судьей юридическому лицу назначено наказание в виде административного штрафа в размере 100 тыс. рублей.

Использованные не по целевому назначению денежные средства возвращены в бюджет Территориального Фонда обязательного медицинского страхования.

#Общество
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