УФАС остановило торги на семь пригородных маршрутов в Перми

В качестве аргументов указывается, что маршруты начинаются не с одного остановочного пункта, что неудобно для организации перевозочного процесса, а также может привести к дополнительным расходам на «нулевой» пробег. Из расчетов, предоставленных в УФАС, также следует, что, вероятно, будет нарушаться режим рабочего дня водителей. Самая тяжелая часть для бизнесменов — это расходная. По условиями контракта им придется купить новые автобусы, которые обойдутся в 600 млн рублей. Сейчас торги на сумму более 1,4 млрд рублей приостановлены для рассмотрения жалобы по существу.