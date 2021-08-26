УФАС остановило торги на семь пригородных маршрутов в Перми

Posted 26 августа 2021, 07:48
Published 26 августа 2021, 07:48
Modified 2 марта 2023, 14:12
Updated 2 марта 2023, 14:12
В Пермское УФАС поступила жалоба на аукцион по перевозке пассажиров по межмуниципальным маршрутам Пермского края (№№116,117,118,153,170,340,530). Заявление подано от имени перевозчика Виктора Гонцова, который занимается обслуживание маршрута №530 (Пермь- Добрянка)
Как сказано в жалобе, в результате того, что заказчик решил объединить сразу несколько маршрутов в один лот, бизнесмен не может принять участие в торгах. «Участие в аукционе является жизненно необходимым и делает невозможным в дальнейшем сохранить бизнес и рабочие места», — пишут заявители. Всего в фирме Гонцова работает 82 человека, большинство из которых заняты обслуживанием маршрута.
В качестве аргументов указывается, что маршруты начинаются не с одного остановочного пункта, что неудобно для организации перевозочного процесса, а также может привести к дополнительным расходам на «нулевой» пробег. Из расчетов, предоставленных в УФАС, также следует, что, вероятно, будет нарушаться режим рабочего дня водителей. Самая тяжелая часть для бизнесменов — это расходная. По условиями контракта им придется купить новые автобусы, которые обойдутся в 600 млн рублей. Сейчас торги на сумму более 1,4 млрд рублей приостановлены для рассмотрения жалобы по существу.
Пожалуй самую крупную в истории серию закупок в сфере общественного транспорта объявили в Прикамье в середине августа. На торги выставили право работать на 142 пригородных и междугородних автобусных маршрутах по всему региону. Весь объем заказа организаторы разбили на 35 лотов, стоимостью от 11,5 млн рублей до 1,5 млрд рублей. Общая сумма - 14,2 млрд рублей. Подробнее о том, куда уйдут миллиарды рублей можно прочитать ниже.