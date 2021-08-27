Пермский транспорт останется без кондукторов в 2022 году

Власти Перми собираются полностью отказаться от кондукторов в общественном транспорте с 1 января 2022 года. Планировалось, что это получится сделать еще этим летом — с 1 июля. Кондукторов переведут на должности контролеров. Ранее начальник городского департамента транспорта Анатолий Путин говорил о том, что в этом году система не будет введена из-за технических проблем.