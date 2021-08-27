Пермский транспорт останется без кондукторов в 2022 году

Posted 27 августа 2021, 09:17
Published 27 августа 2021, 09:17
Modified 2 марта 2023, 14:12
Updated 2 марта 2023, 14:12
Внедрение бескондукторной оплаты проезда в транспорте Перми начнется с 1 сентября и продлится примерно полгода. Об этом заявил Анатолий Путин на заседании консультативного совета по транспортному обслуживанию в мэрии Перми.
По предварительному плану, в сентябре начнут на 55 автобусах, а дальше внедрение пойдет по районам, начиная с Кировского. Ежемесячно проект начнут вводить в одном из районов, начиная с отдаленных. По планам, в Свердловском районе проезд без «человеческого фактора» можно будет оплачивать с марта 2022 года.
Кроме того, планируется внести изменения в региональные законы, в том числе — увеличивающие размер штрафа за безбилетный проезд.
Власти Перми собираются полностью отказаться от кондукторов в общественном транспорте с 1 января 2022 года. Планировалось, что это получится сделать еще этим летом — с 1 июля. Кондукторов переведут на должности контролеров. Ранее начальник городского департамента транспорта Анатолий Путин говорил о том, что в этом году система не будет введена из-за технических проблем.
Эксперимент по бескондукторной оплате проводился в Перми на автобусах №4, №80 и в трамвае №6 с начала февраля до конца марта.