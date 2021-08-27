За сутки в Пермском крае от коронавируса скончались 30 человек

Posted 27 августа 2021, 08:39
Published 27 августа 2021, 08:39
Modified 2 марта 2023, 14:12
Updated 2 марта 2023, 14:12
В Пермском крае зафиксировано еще 473 новых случая коронавируса: 429 человек проходят амбулаторное лечение, 44 — госпитализированы в больницы. К аппаратам ИВЛ подключены 173 человека.
«В числе 475 новых инфицированных 187 пациентов мужского пола, 286 — женского, среди заболевших 73 ребенка. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет — 75 человек, от 30 до 49 лет — 154 человека, 113 в возрасте 50–64 и 58 человек старше 65 лет», — об этом сообщает пресс-служба правительства Прикамья.
За последние сутки выздоровели 470 человек, еще 30 человек скончались. Всего в больницах находится 3 551 человек. В регионе продолжается иммунизация населения от коронавируса: первым компонентом привились 660 765 человек (за сутки — 7 477), вторым — 517 622 жителя Прикамья (за сутки — 9 141).
UPD. Сначала на сайте правительства Пермского края появились данные по коронавирусу в регионе, указанные выше. Однако позже читатели Properm.ru заметили, что информация о числе заболевших за последние сутки не совпадает с той, что указана в федеральной статистике. Выяснилось, что в опубликованной статистике допущена ошибка. На самом деле, за минувшие сутки коронавирус был диагностирован у 480 пациентов (44 человека находятся в больницах, 436 — проходят лечение на дому), что является рекордным показателем в регионе с начала пандемии.
«В числе 480 новых инфицированных 206 пациентов мужского пола, 274 — женского, среди заболевших 95 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет — 59 человек, от 30 до 49 лет — 112 человек, 150 в возрасте 50–64 и 64 человека старше 65 лет», — такую обновленную статистику привела пресс-служба правительства Пермского края.