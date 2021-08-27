За сутки в Пермском крае от коронавируса скончались 30 человек

UPD. Сначала на сайте правительства Пермского края появились данные по коронавирусу в регионе, указанные выше. Однако позже читатели Properm.ru заметили, что информация о числе заболевших за последние сутки не совпадает с той, что указана в федеральной статистике. Выяснилось, что в опубликованной статистике допущена ошибка. На самом деле, за минувшие сутки коронавирус был диагностирован у 480 пациентов (44 человека находятся в больницах, 436 — проходят лечение на дому), что является рекордным показателем в регионе с начала пандемии.