За сутки в Прикамье произошло 17 пожаров

Posted 29 августа 2021, 05:31
Published 29 августа 2021, 05:31
Modified 2 марта 2023, 14:12
Updated 2 марта 2023, 14:12
За последние сутки в Пермском крае зафиксировано 17 пожаров, сообщает пресс-служба спасателей. Кроме того сотрудники ведомства шесть раз привлекались к ликвидации последствия ДТП.
Преимущественно возгорания происходили в банях, а также нежилых постройках. В некоторых районах загорался мусор. Тушить огонь в жилых домах пришлось в Косинском округе, а также в Индустриальном, Орджоникидзевском районах города Перми;
По данным спасателей, за прошедшие сутки на территории Пермского края лесных пожаров не зарегистрировано.