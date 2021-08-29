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Posted 29 августа 2021, 05:31

Published 29 августа 2021, 05:31

Modified 2 марта 2023, 14:12

Updated 2 марта 2023, 14:12

За сутки в Прикамье произошло 17 пожаров

За сутки в Прикамье произошло 17 пожаров

29 августа 2021, 05:31
Фото: 1MI.
С наступлением похолодания в регионе уменьшилось число лесных пожаров.

За последние сутки в Пермском крае зафиксировано 17 пожаров, сообщает пресс-служба спасателей. Кроме того сотрудники ведомства шесть раз привлекались к ликвидации последствия ДТП.

Преимущественно возгорания происходили в банях, а также нежилых постройках. В некоторых районах загорался мусор. Тушить огонь в жилых домах пришлось в Косинском округе, а также в Индустриальном, Орджоникидзевском районах города Перми;

По данным спасателей, за прошедшие сутки на территории Пермского края лесных пожаров не зарегистрировано.

#Происшествия
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