Пермяк обокрал пенсионерку под видом дезинфектора

Преступление произошло в апреле в Майском. Молодой человек пришел домой к пенсионерке и предложил произвести санобработку квартиры от коронавирусной инфекции. Когда женщина расплачивалась, преступник увидел, что деньги лежат в шкафу, после чего похитил 18 тыс. рублей из сбережений женщины.