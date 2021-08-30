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Posted 30 августа 2021, 04:39

Published 30 августа 2021, 04:39

Modified 2 марта 2023, 14:11

Updated 2 марта 2023, 14:11

Пермяк обокрал пенсионерку под видом дезинфектора

Пермяк обокрал пенсионерку под видом дезинфектора

30 августа 2021, 04:39
Фото: 1MI.
За преступление мужчина на 2,5 года отправится в колонию.

Неоднократно судимый 29-летний житель Перми признан виновным в краже и мошенничестве, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермском краю.

Преступление произошло в апреле в Майском. Молодой человек пришел домой к пенсионерке и предложил произвести санобработку квартиры от коронавирусной инфекции. Когда женщина расплачивалась, преступник увидел, что деньги лежат в шкафу, после чего похитил 18 тыс. рублей из сбережений женщины.

Суд назначил виновному 2,5 года в исправительной колонии строгого режима.

#Происшествия
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