Пермяк обокрал пенсионерку под видом дезинфектора

Posted 30 августа 2021, 04:39
Published 30 августа 2021, 04:39
Modified 2 марта 2023, 14:11
Updated 2 марта 2023, 14:11
Неоднократно судимый 29-летний житель Перми признан виновным в краже и мошенничестве, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермском краю.
Преступление произошло в апреле в Майском. Молодой человек пришел домой к пенсионерке и предложил произвести санобработку квартиры от коронавирусной инфекции. Когда женщина расплачивалась, преступник увидел, что деньги лежат в шкафу, после чего похитил 18 тыс. рублей из сбережений женщины.
Суд назначил виновному 2,5 года в исправительной колонии строгого режима.