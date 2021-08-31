Что мешает выучить иностранный язык?

Быстро выучить иностранный язык невозможно, если дело касается углубления эту среду. Поэтому, прежде чем приступить к занятиям, вы должны ответить самому себе на несколько очень важных вопросов: «Зачем я хочу выучить этот язык?», «Что поменяется в моей жизни, если я выучу этот язык?», «Что я готов делать для того, чтобы овладеть этим навыком?», «Сколько часов в день я готов уделять изучению?» и самый главный — «Действительно ли я хочу выучить этот иностранный язык?». После того, как вы дали чёткие ответы на каждый из этих вопросов (желательно в письменном виде), вы почувствуете прилив мотивации и желания двигаться, либо же наоборот — поймёте, что вам стоит обучаться чему-то другому.