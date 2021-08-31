Что мешает выучить иностранный язык?

Posted 31 августа 2021, 08:51
Published 31 августа 2021, 08:51
Modified 2 марта 2023, 14:11
Updated 2 марта 2023, 14:11
Иностранный язык необходим практически каждому из нас. Владение этим навыком позволяет расширить свои границы во всех смыслах этого слова: возможность путешествовать, не испытывая дискомфорт из-за языкового барьера, построение достойной карьеры, обучение заграницей в лучших учебных заведениях, получение новой информации с самых первых источников — и это далеко не все преимущества, которые открывает перед нами иностранный язык.
Но почему многие не могут выучить новый язык? Почему не получается освоить этот нужный навык уже многие годы? Что именно мешает некоторым желающим? С подобной ситуацией действительно сталкиваются многие из нас. Казалось бы, грамматика выучена, словарный запас объемный, но начать говорить необъяснимо трудно.
К сожалению, это достаточно распространённое заблуждение. Человеческий мозг способен на большее, чем многие могут себе представить. Изучение языка — это непростой процесс, но он под силу абсолютно каждому. Не стоит опускать руки и стоять на месте, ведь можно развивать свою память, логическое мышление и, конечно же, языковые навыки. Это совершенно не значит, что стоит биться в «закрытую дверь», просто осознайте тот факт, что вы способны на большее, чем можете предположить, главное — это уметь правильно распоряжаться ресурсами и временем, которые вам даны.
Возможно, вы что-то недоучили или какая-то важная тема была недопонята вами. В том случае, если к вам приходит осознание, что самостоятельно освоить нужный материал вам не под силу, то стоит обратиться за помощью к частному педагогу. Репетитора можно найти в Интернете. На сайте Preply репетиторы занимаются со своими учениками в режиме онлайн, поэтому приумножать свои знания вы будете в любом удобном для вас месте. Всё-таки квалифицированный педагог сможет рассказать, как правильно учить язык и поможет овладеть новыми знаниями.
Быстро выучить иностранный язык невозможно, если дело касается углубления эту среду. Поэтому, прежде чем приступить к занятиям, вы должны ответить самому себе на несколько очень важных вопросов: «Зачем я хочу выучить этот язык?», «Что поменяется в моей жизни, если я выучу этот язык?», «Что я готов делать для того, чтобы овладеть этим навыком?», «Сколько часов в день я готов уделять изучению?» и самый главный — «Действительно ли я хочу выучить этот иностранный язык?». После того, как вы дали чёткие ответы на каждый из этих вопросов (желательно в письменном виде), вы почувствуете прилив мотивации и желания двигаться, либо же наоборот — поймёте, что вам стоит обучаться чему-то другому.
Помните о том, что барьеры существуют лишь у нас в голове, поэтому, по сути, ничего не мешает выучить иностранный язык. Желание — это то, что движет каждым из нас, поэтому лишь его присутствие поможет двигаться дальше, получать новые знания и идти на встречу к лучшей жизни. Желаем удачи в изучении иностранных языков!