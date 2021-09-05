На торги вновь выставили долги топ-менеджеров пермского «Экопромбанка»

Ломакин, Фирсов, Манин и Нелюбин сейчас отбывают наказания по приговорам суда по уголовным делам, связанным с хищениями в «Экопромбанке». Сейчас продолжается расследование уголовного дела еще одного связанного с хищениями фигуранта — председателя правления АО «Экопромбанк» Андрея Туева. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями и растрате на сумму около 500 млн рублей. Расследование уголовного дела продолжается, им занимается ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю. В 2016 году Андрея Туева арестовали на два месяца, но он успел покинуть Россию. Обвиняемый скрывался от российских властей более пяти лет. В конце апреля текущего года его экстрадировали с Кипра в Москву и передали правоохранительным органам. Для проведения очных ставок в Пермь из Ростова-на-Дону был этапирован Владимир Нелюбин.