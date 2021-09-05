На торги вновь выставили долги топ-менеджеров пермского «Экопромбанка»

Posted 5 сентября 2021, 10:59
Published 5 сентября 2021, 10:59
Modified 2 марта 2023, 14:10
Updated 2 марта 2023, 14:10
Конкурсный управляющий процедурой банкротства пермского «Экопромбанка», «Агентство по страхованию вкладов», объявило о проведении торгов имуществом банка. В 17 лотов вошли оргтехника и оборудование на общую сумму около 20 млн рублей, где самое дорогостоящее — блейд-шасси и сервер IBM за 5 млн рублей и система хранения данных IBM за 8,9 млн рублей. Информация опубликована в Федеральном реестре сведений о банкротстве.
Также в 18 лотов вошли права требования «Экопромбанка» к организациям и гражданам, где самые дорогие — долги перед банком ЗАО «Западно-Уральская химическая компания», которой владели топ-менеджеры «Экопромбанка» Владимир Нелюбин, Сергей Макаров и Олег Ломакин (Прокоп). Задолженность компании составляет около миллиарда рублей, пять лотов будут продаваться за общую стоимость в 12,3 млн рублей. По данным «СПАРК-Интерфакс» предприятие находится в банкротстве. В 2012 году компания отсудила у владельца «Метафракса» Сейфетдина Рустамова 2 тыс. собственных акций.
Сюда же вошли долги фирмы «Кросс» на 224 млн рублей, они продаются за 32 млн рублей, компании «Рубикон-Финанс» на 183 млн рублей, они продаются за 27,3 млн рублей и обе связаны с топ-менеджерами банка. Обе компании находятся в банкротстве. Также продается долг предпринимателя Валерия Япарова на 43 млн рублей, он выставлены на торги за 1,4 млн рублей.
Сюда же вошли долги топ-менеджеров банка, два лота — задолженности экс-председателя совета директоров Владимира Нелюбина на сумму 218 млн рублей, которые уйдут с молотка за 19.8 млн рублей. Долг председателя наблюдательного совета банка Сергея Макарова в 380 млн рублей оценен в 11,5 млн рублей. Долг Вадима Манина в 76,2 млн рублей, Сергея Фирсова в 249,6 млн рублей и его супруги Ларисы Фирсовой на 45,6 млн рублей, а также супруги Андрея Туева Татьяны Мазуки в 56,6 млн рублей продаются по номиналу. На торги выставлен еще один долг Манина в 122 млн рублей, его продают за 11 млн рублей.
Торги назначены на 14:00 мск 18 октября, с шагом аукциона до получаса, за которую должна быть получена следующая ставка. Если в течение часа не будет сделано ни одной ставки то следующий этап торгов пройдет 6 декабря, со снижением цены на 10%.
Ломакин, Фирсов, Манин и Нелюбин сейчас отбывают наказания по приговорам суда по уголовным делам, связанным с хищениями в «Экопромбанке». Сейчас продолжается расследование уголовного дела еще одного связанного с хищениями фигуранта — председателя правления АО «Экопромбанк» Андрея Туева. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями и растрате на сумму около 500 млн рублей. Расследование уголовного дела продолжается, им занимается ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю. В 2016 году Андрея Туева арестовали на два месяца, но он успел покинуть Россию. Обвиняемый скрывался от российских властей более пяти лет. В конце апреля текущего года его экстрадировали с Кипра в Москву и передали правоохранительным органам. Для проведения очных ставок в Пермь из Ростова-на-Дону был этапирован Владимир Нелюбин.