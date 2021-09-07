В Перми по иску прокуратуры организацию оштрафовали за нарушение законодательства о недрах

Posted 7 сентября 2021, 06:24
Published 7 сентября 2021, 06:24
Modified 2 марта 2023, 14:10
Updated 2 марта 2023, 14:10
В Перми после проверки транспортной прокуратуры в отношении юридического лица возбудили дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ (нарушение условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами). Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Прокурор проверил деятельность ФБУ «Администрация Камводпуть». В результате выяснилось, что учреждение не выполняло лицензионные условия пользования недрами для геологического изучения. «Администрация Камводпуть» планировала организовать поиски и добычу подземных вод, чтобы обеспечить работников производственного участка в Кировском районе Перми питьевой водой. Организация не разработала проект зоны санитарной охраны скважин, а также не организовала контроль качества питьевых вод. Это нарушает российское законодательство о недрах.
После рассмотрения представления прокурора администрация предприятия провела анализы качеств воды для дальнейшей разработки зоны санитарной охраны. За нарушение условий лицензии пользования недрами суд оштрафовал юрлицо на сумму 300 тыс. рублей.