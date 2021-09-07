В Перми по иску прокуратуры организацию оштрафовали за нарушение законодательства о недрах

Прокурор проверил деятельность ФБУ «Администрация Камводпуть». В результате выяснилось, что учреждение не выполняло лицензионные условия пользования недрами для геологического изучения. «Администрация Камводпуть» планировала организовать поиски и добычу подземных вод, чтобы обеспечить работников производственного участка в Кировском районе Перми питьевой водой. Организация не разработала проект зоны санитарной охраны скважин, а также не организовала контроль качества питьевых вод. Это нарушает российское законодательство о недрах.