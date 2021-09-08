Росздравнадзор: 90% госпитализированных с COVID-19 не вакцинировались

«Мы не скрываем, что есть заболевшие после вакцинации. Но мы учитываем заболевших после вакцинации после 42-го дня. Это тот период, когда уже сформирован иммунитет, когда, по идее, пациент уже заболевать не должен. Не более 2% от всех заболевших составляют лица, которые были привиты. 90% госпитализированных — те пациенты, которые не прививаются. Говорить о том, что вакцинация опасна — не корректно», — заявила Самойлова.