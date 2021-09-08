Росздравнадзор: 90% госпитализированных с COVID-19 не вакцинировались

Posted 8 сентября 2021, 13:20
Published 8 сентября 2021, 13:20
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
В России вакцинировались от коронавирусной инфекции более 40 млн человек, побочные явления после прививки были у 7 тысяч, такие данные привела руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова, ее выступление появилось сегодня на официальном сайте ведомства. Среди наиболее распространенных «побочек» она называет незначительное повышение температуры, проявления ОРЗ или ОРВИ, небольшую слабость.
Россияне, прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса, составляют не более 2% от всех заболевших ковидом в стране.
«Мы не скрываем, что есть заболевшие после вакцинации. Но мы учитываем заболевших после вакцинации после 42-го дня. Это тот период, когда уже сформирован иммунитет, когда, по идее, пациент уже заболевать не должен. Не более 2% от всех заболевших составляют лица, которые были привиты. 90% госпитализированных — те пациенты, которые не прививаются. Говорить о том, что вакцинация опасна — не корректно», — заявила Самойлова.
По данным минздрава Пермского края, с начала массовой вакцинации в регионе привиты 708 тыс. жителей. Полностью завершили курс иммунизации двухкомпонентными вакцинами 570,6 тыс. человек.