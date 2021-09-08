Свинокомплекс в Майском останется в банкротстве до декабря

28 августа с торгов ушло практически все стадо, находящееся на территории АО «Пермский свинокомплекс» в Майском, было продано с торгов. Информация опубликована в Едином федедальном реестре сведений о банкротстве. Свинопоголовье, находящееся в залоге у регионального агрохолдинга за 47 млн рублей купило ООО «Спецмашактив» из Санкт-Петербурга (начальная цена составляла 149,8 млн рублей). Разделенное на 24 лота по тысяче голов залоговое стадо «Россельхозбанка» (вторая часть стада) купили несколько компаний, в общем за 22,7 млн рублей.