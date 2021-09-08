Свинокомплекс в Майском останется в банкротстве до декабря

Posted 8 сентября 2021, 11:11
Published 8 сентября 2021, 11:11
Modified 2 марта 2023, 14:10
Updated 2 марта 2023, 14:10
Арбитражный суд на четыре месяца продлил процедуру банкротства омской компании «Свинокомплекс Пермский», следующее заседание суда назначено на 17 декабря. В ходатайстве конкурсного управляющего указывается, что не полностью сформирована конкурсная масса, не взыскана вся задолженность и не проведены расчеты с кредиторами. Также не завершен процесс привлечения к субсидиарной ответственности руководителей и собственников предприятия.
С апреля 2020 года суд рассматривает возможность привлечения к субсидиарной ответственности по делу о банкротстве компании ее основного бенефициара, экс-депутата омского заксобрания и владельца группы компаний «Синергия» Сергея Головачева и директора «Свинокомплекса Пермский» Сергея Легонького к субсидиарной ответственности по обязательствам предприятия. «Россельхозбанк» ходатайствовал также и о привлечении Светланы Головачевой, соучредителя «Синергии». Суд рассмотрит требования 10 сентября.
Одновременно с тем суд приступил к рассмотрению дела о банкротстве регионального АО «Пермский свинокомплекс». С иском вышел поставщик кормов, компания «Урожай». Свои требования к агропредприятию также направили предприятяи «МегаМикс» и «ЛЕОР». Рассмотрение дела назначено на 1 октября.
28 августа с торгов ушло практически все стадо, находящееся на территории АО «Пермский свинокомплекс» в Майском, было продано с торгов. Информация опубликована в Едином федедальном реестре сведений о банкротстве. Свинопоголовье, находящееся в залоге у регионального агрохолдинга за 47 млн рублей купило ООО «Спецмашактив» из Санкт-Петербурга (начальная цена составляла 149,8 млн рублей). Разделенное на 24 лота по тысяче голов залоговое стадо «Россельхозбанка» (вторая часть стада) купили несколько компаний, в общем за 22,7 млн рублей.