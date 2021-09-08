properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 сентября 2021, 11:11

Published 8 сентября 2021, 11:11

Modified 2 марта 2023, 14:10

Updated 2 марта 2023, 14:10

Свинокомплекс в Майском останется в банкротстве до декабря

Свинокомплекс в Майском останется в банкротстве до декабря

8 сентября 2021, 11:11
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Банкротство
Неделей ранее с торгов было продано принадлежащее ООО «Свинокомплекс Пермский» стадо. Конкурсный управляющий добивается привлечения собственника предприятия к субсидиарной ответственности.

Арбитражный суд на четыре месяца продлил процедуру банкротства омской компании «Свинокомплекс Пермский», следующее заседание суда назначено на 17 декабря. В ходатайстве конкурсного управляющего указывается, что не полностью сформирована конкурсная масса, не взыскана вся задолженность и не проведены расчеты с кредиторами. Также не завершен процесс привлечения к субсидиарной ответственности руководителей и собственников предприятия.

С апреля 2020 года суд рассматривает возможность привлечения к субсидиарной ответственности по делу о банкротстве компании ее основного бенефициара, экс-депутата омского заксобрания и владельца группы компаний «Синергия» Сергея Головачева и директора «Свинокомплекса Пермский» Сергея Легонького к субсидиарной ответственности по обязательствам предприятия. «Россельхозбанк» ходатайствовал также и о привлечении Светланы Головачевой, соучредителя «Синергии». Суд рассмотрит требования 10 сентября.

Одновременно с тем суд приступил к рассмотрению дела о банкротстве регионального АО «Пермский свинокомплекс». С иском вышел поставщик кормов, компания «Урожай». Свои требования к агропредприятию также направили предприятяи «МегаМикс» и «ЛЕОР». Рассмотрение дела назначено на 1 октября.

28 августа с торгов ушло практически все стадо, находящееся на территории АО «Пермский свинокомплекс» в Майском, было продано с торгов. Информация опубликована в Едином федедальном реестре сведений о банкротстве. Свинопоголовье, находящееся в залоге у регионального агрохолдинга за 47 млн рублей купило ООО «Спецмашактив» из Санкт-Петербурга (начальная цена составляла 149,8 млн рублей). Разделенное на 24 лота по тысяче голов залоговое стадо «Россельхозбанка» (вторая часть стада) купили несколько компаний, в общем за 22,7 млн рублей.

Главная новость по теме
Пермские свиньи собрались в Петербург. Стадо «Пермского свинокомплекса» продали с торгов
#Бизнес#Банкротство#Свинокомплекс Пермский
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика