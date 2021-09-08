В Горнозаводске может сорваться начало отопительного сезона

Posted 8 сентября 2021, 14:10
Published 8 сентября 2021, 14:10
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
Прокуратура Горнозаводского района проверила подготовку тепловой сети к отопительному периоду. В ходе рейда были найдены нарушения в работе коммунального оборудования, обслуживаемого ООО «Горнозаводск-МикроТЭК».
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, часть техники подлежит замене, поскольку разрушена или требует ремонта, на отдельных участках тепловой сети в поселке Теплая Гора отсутствовала теплоизоляция.
Такие обстоятельства могут привести к срыву начала отопительного сезона и чрезвычайным ситуациям. В качестве мер реагирования главе администрации района Александру Афанасьеву объявлено предостережение.