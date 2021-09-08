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Posted 8 сентября 2021, 14:10

Published 8 сентября 2021, 14:10

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

В Горнозаводске может сорваться начало отопительного сезона

В Горнозаводске может сорваться начало отопительного сезона

8 сентября 2021, 14:10
Фото: 1MI.
Сюжет
Коммунальный рай
Часть оборудования на теплосетях вышла из строя.

Прокуратура Горнозаводского района проверила подготовку тепловой сети к отопительному периоду. В ходе рейда были найдены нарушения в работе коммунального оборудования, обслуживаемого ООО «Горнозаводск-МикроТЭК».

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, часть техники подлежит замене, поскольку разрушена или требует ремонта, на отдельных участках тепловой сети в поселке Теплая Гора отсутствовала теплоизоляция.

Такие обстоятельства могут привести к срыву начала отопительного сезона и чрезвычайным ситуациям. В качестве мер реагирования главе администрации района Александру Афанасьеву объявлено предостережение.

#Общество#Коммунальный рай
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