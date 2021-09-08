В Кунгуре будут судить двух наркоманов

Posted 8 сентября 2021, 13:58
Published 8 сентября 2021, 13:58
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
В Кунгуре будут судить по обвинению в покупке наркотиков двух местных жителей, сообщает пресс-служба прокуратуры края. Обвиняемые попались в июне этого, когда купили через интернет наркотики.
За совершение данного преступления предусматривает максимальное наказание 3 года лишения свободы. В отношении лица, продавшего наркотическое средство, возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.