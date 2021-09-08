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Posted 8 сентября 2021, 13:58

Published 8 сентября 2021, 13:58

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

В Кунгуре будут судить двух наркоманов

В Кунгуре будут судить двух наркоманов

8 сентября 2021, 13:58
Фото: 1MI.
В отношении дилера также возбуждено уголовное дело.

В Кунгуре будут судить по обвинению в покупке наркотиков двух местных жителей, сообщает пресс-служба прокуратуры края. Обвиняемые попались в июне этого, когда купили через интернет наркотики.

За совершение данного преступления предусматривает максимальное наказание 3 года лишения свободы. В отношении лица, продавшего наркотическое средство, возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.

#Происшествия
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