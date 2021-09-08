В Пермском районе мужчина избил инспектора ДПС

Следствие выяснило, что инцидент произошел ночью 7 августа текущего года. В районе деревни Большакино Пермского района инспекторы ГИБДД заметили автомобиль, водитель которого во время движения по проезжей части создавал аварийные ситуации. Мужчина не остановился по требованию сотрудников ДПС и попытался скрыться на машине. Затем он оставил автомобиль и пустился в бегство.