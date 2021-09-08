В Пермском районе мужчина избил инспектора ДПС

Posted 8 сентября 2021, 11:45
Published 8 сентября 2021, 11:45
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
В Пермском крае следователи возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего жителя села Усть-Качка. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по региону, мужчину подозревают в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).
Следствие выяснило, что инцидент произошел ночью 7 августа текущего года. В районе деревни Большакино Пермского района инспекторы ГИБДД заметили автомобиль, водитель которого во время движения по проезжей части создавал аварийные ситуации. Мужчина не остановился по требованию сотрудников ДПС и попытался скрыться на машине. Затем он оставил автомобиль и пустился в бегство.
Один из полицейских догнал подозреваемого, где тот сопротивлялся задержанию и ударил последнего кулаком по голове. В результате пострадавший получил травму. В итоге водителя задержали и установили, что тот находится в состоянии алкогольного опьянения.
Сейчас следователь устанавливает все обстоятельства преступления, по делу назначены и будут проведены судебные экспертизы.