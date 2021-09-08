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Posted 8 сентября 2021, 11:44

Published 8 сентября 2021, 11:44

Modified 2 марта 2023, 14:10

Updated 2 марта 2023, 14:10

Вышел из дома с ножом в руках. Жителя Прикамья обвиняют в покушении на сожительницу

Вышел из дома с ножом в руках. Жителя Прикамья обвиняют в покушении на сожительницу

8 сентября 2021, 11:44
Фото: 1MI.
Мужчина нанес своей гражданской жене множественные удары ножом.

43-летнего жителя поселка Бисер Горнозаводского района будут судить в покушении на убийство 47-летней сожительницы. Мужчине инкриминируется ч.3 ст.30, ч. 1 ст. 105 УК РФ, сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

Поздно вечером 30 июня 2021 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения во время конфликта с сожительницей нанес ей множественные удары ножом по телу. Женщина упала без чувств. Мужчина подумал, что она скончалась и вышел из дома на улицу с ножом в руках. Соседи вызвали сотрудников полиции, которые, прибыв на место задержали мужчину и вызвали скорую помощь для потерпевшей.

Женщине оказали медицинскую помощь и она выжила. Расследование дела завершено и будет передано для рассмотрения в суде.

#Происшествия#Покушение на убийство
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