Вышел из дома с ножом в руках. Жителя Прикамья обвиняют в покушении на сожительницу

Поздно вечером 30 июня 2021 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения во время конфликта с сожительницей нанес ей множественные удары ножом по телу. Женщина упала без чувств. Мужчина подумал, что она скончалась и вышел из дома на улицу с ножом в руках. Соседи вызвали сотрудников полиции, которые, прибыв на место задержали мужчину и вызвали скорую помощь для потерпевшей.