Вышел из дома с ножом в руках. Жителя Прикамья обвиняют в покушении на сожительницу

Posted 8 сентября 2021, 11:44
Published 8 сентября 2021, 11:44
Modified 2 марта 2023, 14:10
Updated 2 марта 2023, 14:10
43-летнего жителя поселка Бисер Горнозаводского района будут судить в покушении на убийство 47-летней сожительницы. Мужчине инкриминируется ч.3 ст.30, ч. 1 ст. 105 УК РФ, сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.
Поздно вечером 30 июня 2021 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения во время конфликта с сожительницей нанес ей множественные удары ножом по телу. Женщина упала без чувств. Мужчина подумал, что она скончалась и вышел из дома на улицу с ножом в руках. Соседи вызвали сотрудников полиции, которые, прибыв на место задержали мужчину и вызвали скорую помощь для потерпевшей.
Женщине оказали медицинскую помощь и она выжила. Расследование дела завершено и будет передано для рассмотрения в суде.