Насколько ошиблись наши предки? В Перми вскрыли капсулу времени из 1996 года

Posted 9 сентября 2021, 09:00
Published 9 сентября 2021, 09:00
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
К вам обращаемся мы, ваши старящие коллеги, студенты, преподаватели, учившиеся и работавшие в пермском педагогическом университете 25 лет назад, и отметившие в сентябре 1996 года 70-летие своего университета. Годы славной истории, годы старейшего университета, основанного в 1921 году, были годами становления, роста, свершений, годами преодоления трудностей и веры.
Мы готовили учителей для 21 века, людей творческих, добрых, любящих и любимых, надеемся, что традиции нашего поколения перейдут к вам, бережно сохранят то, что было достигнуто. Будут продолжены новыми пожеланиями.
Увы, не все из нас доживут до дня, когда вы будете читать это письмо. Но мы все сегодня улыбаемся вам и верим, что вы умнее, талантливее нас, что вы бережете нашу хрупкую планету, и профессия учителя также успешна, также значительна.
Мы оставляем вам свое дело, наше призвание. Это наша жизнь, наши достижения, наша надежда. Мы работали для школ, для науки мира и счастья, надеемся, что не напрасно.
Надеемся, что вы идете этим же путем. Хотелось бы, чтобы вы жили без войн и бедности, были в гармонии с нашей хрупкой природой. И мы верим в вас. Пусть будет счастлива наша земля. С новым добрым утром. Счастливого тебе дня.
Студенты, преподаватели, сотрудники ПГПУ 19 сентября 1996 года.
Мы студенты, преподаватели, сотрудники отмечаем в 2021-м году 100-летие нашего родного и любимого университета. Принимая историческую эстафету от своих старших коллег, учителей, наставников. Помня и сохраняя лучшие традиции первого педагогического вуза на Урале, оставляем послание вам, нашим дорогим друзьям из будущего, которым в 2046 году предстоит отметить 140-летие университета.
Сегодня мы с радостью и гордостью говорим, что свой столетний юбилей университет встречает в кругу друзей, единомышленников. Среди которых школы и музеи, промышленные предприятия и органы власти, частный бизнес. Все мы вместе разрабатываем и реализуем инновации в системе отечественного образования, у самых истоков которой когда-то стоял наш университет. Внедряем в образование цифровые технологии и искусственный интеллект. Повышаем персонализацию. Стремимся к гибкости, динамичности, сохраняя при этом баланс практики и теории.
Вековой рубеж мы переходим, четко понимая значимость своей роли не только в подготовке, но и в трансляции вечных ценностей. Мы готовимся мирно служить России и Пермскому краю. Быть гуманными и терпимыми, уважать личность. В 2021 году мы с оптимизмом смотрим в будущее и мечтаем о том, что через четверть века то, что удивляет нас своей новизной и не предсказуемостью, станет для вас привычным и управляемым. Все страхи рассеются, надежды обязательно оправдают себя.
Но при всех трансформациях и вызовах будущего мы верим, что неизменными останутся человеческие отношения, преемственность поколений, университетский дух и вера в то, что учитель - самая гуманная и важная профессия. Мирного неба, взаимопонимания, творческих и научных достижений. Наши дорогие друзья из 2046 года.
Студенты, преподаватели, сотрудники 9 сентября 2021 года.