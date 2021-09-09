Насколько ошиблись наши предки? В Перми вскрыли капсулу времени из 1996 года

Вековой рубеж мы переходим, четко понимая значимость своей роли не только в подготовке, но и в трансляции вечных ценностей. Мы готовимся мирно служить России и Пермскому краю. Быть гуманными и терпимыми, уважать личность. В 2021 году мы с оптимизмом смотрим в будущее и мечтаем о том, что через четверть века то, что удивляет нас своей новизной и не предсказуемостью, станет для вас привычным и управляемым. Все страхи рассеются, надежды обязательно оправдают себя.