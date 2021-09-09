Почему присяжные в России не такие, как в кино, и чего они боятся. Большой разговор о людях в правосудии

Posted 9 сентября 2021, 02:30
Published 9 сентября 2021, 02:30
Modified 2 декабря, 06:48
Updated 2 декабря, 06:48
— Ян Васильевич, в Прикамье не так много уголовных дел, рассмотренных коллегиями присяжных заседателей. Почему так и какие особенности есть у процессов, рассматриваемых не только профессиональными судьями? Мы знаем о судах присяжных больше из кино, чем из реальности, знаем о судах присяжных в западном мире, чем отличаются российские суды присяжных?
— Суд присяжных в России — имеет свою историю и свои особенности. Для начала давайте вспомним, что присяжные заседатели были еще до революции. Суд присяжных в России изначально появился в результате судебной реформы 1864 года. Потом о его необходимости стали говорить перед перестройкой, в конце 80-х. Коллегии присяжных возродили уже в 1993 году. Они в порядке эксперимента появились в пяти субъектах: Ивановской, Московской, Рязанской, Саратовской областях и Ставропольском крае. В 2004 году коллегии присяжных заработали во всей Российской Федерации, за исключением Чечни, но только в областных судах.
В 2016 году законодатель наделил районные суды правом рассмотрения уголовных дел коллегиями присяжных с июля 2018 года. За это время заседатели вынесли вердикты по 43 делам.
— Это мало или много?
— Число их ежегодно растет, если за 2018 год коллегиями присяжных в районных и городских судах края было рассмотрено шесть дел, в 2019 году — восемь, в 2020 году — 12, и только за полгода 2021 года — уже 17 дел рассмотрены присяжными заседателями. Я думаю, что это хорошая тенденция. Практика показывает, что эта форма судопроизводства успешно развивается.
— Обвиняемые по каким преступлениям чаще всего ходатайствуют о рассмотрении дела именно судом присяжных?
— Если говорить о категориях дел — это преступления против личности, преступления, которые связаны с незаконным оборотом наркотиков. Есть еще ряд составов, к примеру, это преступления против человечества: геноцид, военные преступления, такое редко у нас встречается. Не так давно с участием присяжных заседателей было рассмотрено дело о реабилитации нацизма и публичном унижении достоинства группы лиц по национальному признаку.
Если говорить по категориям, подавляющее большинство дел, которые сейчас рассматриваются в Пермском крае с участием присяжных заседателей — это дела о преступлениях против личности: различные виды убийств, убийства с отягчающими обстоятельствами, без отягчающих обстоятельств, причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. Это подавляющее большинство дел, находящиеся на рассмотрении у присяжных.
Наверное, из тех дел, которые рассматриваются с участием присяжных, наиболее частая ситуация, когда подсудимый не признает себя виновным. Чаще всего, именно в этой ситуации обвиняемый предпочитает такую форму судопроизводства, как суд присяжных. Если подсудимый соглашается с предъявленным обвинением, он процесс с участием присяжных, как правило, не выбирает.
Сейчас активно обсуждается вопрос о том, чтобы вернуть на рассмотрение присяжных еще ряд составов, в том числе — экономические, коррупционные преступления. Предложения по этому поводу готовятся Верховным Судом Российской Федерации. Но это пока только обсуждение, когда и будут ли эти дела рассматриваться присяжными пока не решено. Пока речь не идет о конкретном законопроекте.
— Это же очень сложные процессы, если еще добавить общественное мнение о коррупционерах — возможно ли здесь будет максимально сохранить объективность при вынесении решений?
— Да, это непростая категория дел. В двухтысячных годах так называемые коррупционные составы были исключены из компетенции суда присяжных, хотя в Прикамье несколько дел коррупционной направленности были рассмотрены в прошлом десятилетии. Это громкие дела, их фигурантами были высокопоставленные должностные лица МВД, например.
Даже профессиональным судьям достаточно сложно бывает разбираться в коррупционных, экономических делах. Зачастую эти дела имеют большой объем и сложное обвинение, рассматриваются длительное время. Все эти факторы усложняют работу присяжных, поэтому, наряду с вопросом о расширении полномочий суда присяжных, обсуждаются и вопросы о совершенствовании процедуры рассмотрения таких дел. Но, повторюсь, это пока только обсуждение.
— Закон четко оговаривает, кто не может быть присяжным: человек имеющий судимость, например. Но большой вопрос, кто хочет быть присяжным?
— Мы обобщали сведения о присяжных, тех, кто отзывается на разосланные судами приглашения. Чаще всего это женщины, в возрасте старше 45 лет, рабочие и служащие. Иногда приходят руководители и владельцы бизнеса, но они чаще всего отказываются. Для рассмотрения дел нужно время, иногда судебные заседания длятся более полутора месяцев, люди не могут оторваться на такое время от своих дел и проводить в суде.
— А часто ли бывает так, что люди, отобранные для участия в коллегиях, отказываются от такой нагрузки?
— Мы рассылаем несколько тысяч приглашений кандидатам в присяжные заседатели для того, чтобы рассмотреть одно дело. Некоторые люди звонят и отказываются, но большинство отмалчиваются и не отзываются совсем. Люди не знают даже и не задумываются, что участие в коллегии присяжных — это долг, обязанность гражданина.
Как мы находим кандидатов в присяжные? В каждом муниципалитете из системы «ГАС Выборы» случайным образом программа выбирает определенное количество кандидатов. Формируются списки кандидатов в присяжные заседатели. С этими списками суд работает четыре года. Через четыре года снова этот процесс повторяется. В настоящее время по Пермскому краю в списках кандидатов в присяжные заседатели значится около 148 тыс. человек.
— Почему люди так неохотно становятся присяжными?
— Это, возможно, проблема развития нашего гражданского общества. Многие люди забывают, что участие в коллегии присяжных — это очень ответственно и имеют представление о суде присяжных из фильмов и шоу-программ, которые транслируются по телевидению. Наверное, должно пройти какое-то время, чтобы мы осознали, насколько это важно для развития системы правосудия и общества в целом. Государство идет в направлении расширения компетенций суда присяжных. Я думаю, что это правильно.
Даже среди судей есть те, кто сомневается в эффективности суда присяжных. Я считаю, что у суда присяжных есть перспектива развития в России, он будет развиваться. В любом случае человеку, обвиняемому, должно быть предоставлено право выбора, чтобы он сам мог решать, нужен ли ему такой порядок рассмотрения дела, должны ли решать вопрос о его виновности обычные люди. Были и такие случаи, когда обвиняемый в убийстве, имея право на суд присяжных, намеренно выбирал такой порядок судопроизводства, при котором дело рассматривают три профессиональных судьи, полагая, что они лучше смогут разобраться в обстоятельствах дела.
Если проводить параллель с западом, там ситуация с судами присяжных очень интересная. Во-первых, в западной системе правосудия очень распространен институт так называемой правовой сделки. По тем статистическим данным, которые я встречал, там около 90% дел рассматриваются при согласии подсудимого с обвинением, или частичном согласии, когда сторона обвинения и сторона защиты согласовывают позиции о признании подсудимым своей вины и наказании. Среди оставшихся 10% дел только около 1% рассматриваются с участием присяжных заседателей. Количество таких дел на западе невелико.
— Как отбираются присяжные, бывает ли такое, что по каким-то психологическим характеристикам люди не остаются?
— Когда для того или иного слушания набирается коллегия, председательствующий встречается с присяжными в подготовительной части судебного заседания, где люди окончательно определяются, будут ли они работать. Но это сложная история, особенно в районах. Сейчас в одном районном суде, намеренно не буду называть его, в третий раз для рассмотрения одного дела суд будет формировать коллегию присяжных. Люди не всегда готовы судить своих соседей, односельчан, и это проблема.
Бывает и такое, когда коллегия присяжных, с точки зрения стороны обвинения, оправдывает не обоснованно. Была ситуация, когда суд присяжных выносил вердикт женщине, которая обвинялась в убийстве своего сожителя. В материалах дела было заключение эксперта, указывающее на то, что женщина намеренно нанесла мужчине удар ножом, хотя она утверждала, что произошла трагическая случайность и телесное повреждение, которое привело к смерти она не причиняла. Изучив обстоятельства дела, присяжные вынесли оправдательный вердикт.
— Бывает так, что присяжных приходится отстранять уже в самом разгаре процесса?
— У нас был случай. Дело рассматривалось под новый год. Один присяжный заседатель обратился председательствующему с вопросом, может ли он сделать передачу подсудимому. Когда председательствующий начал у него выяснять, с чем связано желание такое. Он стал говорить: «Мы дома обсуждали, родственники сказали — ты отнеси ему в тюрьму хотя бы что-то, новый год все-таки, он там сидит, у него ничего нет».
Это пример неправильного понимая своей роли в процессе. Понятно, что такой присяжный в силу определенного отношения к делу не в состоянии вынести объективный вердикт, потому что у него появилось чувство сострадания к подсудимому. Это эмоция, а это лишнее. Мы были вынуждены его отстранить от участия в деле. Это показательный пример, каким не должен быть присяжный. Люди приходят разные, люди приходят разных занятий, разных профессий.
— Были подобные случаи, с попыткой поздравить подсудимого с новым годом? Часто ли вообще происходят такие случаи?
— Нет. Это редкость. Я еще раз вернусь к тому, как мы готовим людей, как мы отбираем людей. Вся система формирования коллегии присяжных заседателей выстроена таким образом, чтобы, во-первых, отвести от рассмотрения дела тех людей, которые не могут в нем участвовать с точки зрения закона, во-вторых, разъяснить людям, в чем заключаются их права и обязанности. Председательствующий судья посвящает очень много времени, чтобы объяснить, чтобы они поняли, что от них требуется, что можно делать, чего нельзя делать, каковы их права и обязанности. Если человек все это понимает, проблем в последующем не возникает. Если человек что-то не понял, бывает такое, некоторые люди в силу своих личностных качеств, может, что-то не понимают, это выявляется в ходе процесса.
Бывают случаи, когда присяжные заседатели, не дожидаясь окончания рассмотрения дела, начинают обсуждать что-то между собой. Наверное, это наиболее частая ошибка присяжных заседателей, когда они начинают прямо в зале судебного заседания что-то обсуждать, какие-то нюансы, которые стали им известны. Бывает так, что начинают делиться какими-то эмоциями после допроса какого-то свидетеля. В этом случае председательствующий, как правило, напоминает им, что этого делать не нужно, это может послужить основанием для отвода.
Если человек не слушает, продолжает до вынесения вердикта что-то подобное делать, чего он делать не может, в этом случае решается вопрос об отстранении присяжного заседателя от рассмотрения дела, поскольку он нарушает свои обязанности. Наверное, это наиболее частая причина для устранения присяжного заседателя из процесса. Такие случаи, как я рассказал, с подарком — это случаи единичные, но показательные. Как правило, они и запоминаются.
— Какими человеческими качествами, компетенциями должен обладать присяжный, кроме порядочности, которая должна быть априори, хотя ее не посчитаешь никак?
— Прежде всего человек должен с пониманием относиться к обязанности присяжного заседателя. Наверное, человек должен быть более-менее здравомыслящим, он должен уметь слышать, слушать, должен правильно воспринимать, что происходит в суде, для чего он вызван, для чего он пришел в суд. Может быть, не иметь какого-то резко негативного отношения к системе судопроизводства.
Часто бывает так, что присяжного заседателя приходится отстранять от участия в деле, потому что он начинает сам разбираться, искать собственные источники информации, начинает искать какую-то информацию в интернете, задавать вопросы посторонним людям, не участвующим в процессе. По сути проводит собственное мини-расследование, хотя в начале процесса председательствующий судья всегда объясняет, что его обязанность не в этом, а в том, чтобы внимательно слушать то, что происходит в судебном заседании, исследовать те доказательства, которые представляют стороны. И только на основании собранных сторонами доказательств вынести вердикт. Наверное, человек должен обладать какой-то житейской объективностью, житейским опытом, житейской мудростью, правильным пониманием закона, правильным понимаем своей роли в обществе, роли присяжного заседателя. Бывают люди, которые приходят, считают, что они должны провести чуть ли не самостоятельное расследование преступления — но это неправильное понимание.
Некоторые люди, которых нам приходится отстранять от участия в деле, неправильно понимают свои обязанности, они начинают обсуждать обстоятельства дела в кругу своих знакомых. Потом с тем, что они услышат, с какими-то советами, появившимися в результате домашнего обсуждения, они приходят в суд, при обсуждении вердикта начинают об этом говорить.
— Все-таки обычному человеку сложно не поделиться с кем-то: другом, женой, мужем, подругой. Есть какой-то лайфхак, как человеку, который решился стать присяжным, до конца процесса держать всю информацию в себе?
— Наверное, это непросто сделать, но здесь надо настроить себя таким образом, что то, что ты услышал в суде, должно остаться в суде. У нас даже в соответствии с законом присяжный заседатель может вести записи, но уходя из суда, он эти записи должен оставлять в сейфе в специальном помещении, где находится совещательная комната у присяжных заседателей, куда они удаляются для вынесения вердикта.
Наверное, надо себя психологически настроить так: все, что ты услышал, нужно оставить здесь. Все, что ты хочешь сказать по этому делу, ты скажешь в совещательной комнате в присутствии других присяжных заседателей, выскажешь свое мнение. Если ты захочешь сделать это раньше, это будет неправильно. Наверное, так надо себя настраивать. Большинство присяжных следуют этому правилу.
— На какие процессы, в какое время года, в каких обстоятельствах люди легче соглашаются идти в присяжные?
— Это зависит от многих причин. Допустим, мы видим гораздо меньшую активность людей летом: дачи, пора отпусков, просто никого нет на месте. Летом нам тяжелее вызвать людей в суд, они идут не очень охотно. Здесь прослеживается закономерность. Не очень любят приезжать из других территорий, если дело рассматривается в краевом суде. Процесс в среднем длится полтора месяца, даже при условии, что гостиница, сама работа присяжных оплачиваются — не все готовы позволить себе на долгое время уехать от семьи.
Раньше были в компетенции присяжных дела, которые связаны с сексуальным насилием, сейчас эти дела из компетенции присяжных исключены. На мой взгляд, обосновано исключены, потому что случалось нам рассматривать уголовные дела, где потерпевшим является малолетний ребенок, понятно, что судебное заседание закрытое.
Представляете, стоит ребенок 10 лет, и вынужден рассказывать незнакомым людям, а это судья, представитель обвинения, представитель защиты, еще может быть психолог, что с ним делал обвиняемый или подсудимый, а если сюда еще и коллегия присяжных добавляется, это просто этически, психологически не верно.
— А истории, когда присяжные берутся проводить мини-расследование, не говорят ли о том, что юридические компетенции для присяжных вредны?
— Они необязательны. Закон выстроен таким образом, что присяжному не нужно быть юристом, чтобы разобраться в деле. Послушаем, например, противников этой формы судопроизводства. Они говорят: «Зачем нам этот суд присяжных? Как могут люди, непрофессиональные юристы, вынести объективное решение по делу?» Но закон выстроен так, что присяжные и не должны юридические вопросы решать. Юридические вопросы решаются председательствующим судьей, эти вопросы не доводятся до присяжных, даже если возникают.
Если в процессе возникает какой-то юридический вопрос, председательствующий удаляет присяжных из зала судебного заседания, решает этот вопрос со сторонами. Присяжные заседатели должны разобраться в обстоятельствах дела: было ли это на самом деле, совершил ли это подсудимый. Практика показывает, что присяжные в состоянии это сделать.
Да, у присяжных свой взгляд на доказательственную базу, присяжные более требовательны к стандартам доказывания, они должны быть более высокими в глазах присяжных. Комплекс доказательств должен быть неоспоримым. Я думаю, что это неплохо, что у присяжных есть свои стандарты доказывания, к которым надо стремиться органам предварительного расследования и стороне обвинения. В этом случае и простые люди могут разобраться в деле, не будучи юристами.