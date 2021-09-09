Почему присяжные в России не такие, как в кино, и чего они боятся. Большой разговор о людях в правосудии

— Нет. Это редкость. Я еще раз вернусь к тому, как мы готовим людей, как мы отбираем людей. Вся система формирования коллегии присяжных заседателей выстроена таким образом, чтобы, во-первых, отвести от рассмотрения дела тех людей, которые не могут в нем участвовать с точки зрения закона, во-вторых, разъяснить людям, в чем заключаются их права и обязанности. Председательствующий судья посвящает очень много времени, чтобы объяснить, чтобы они поняли, что от них требуется, что можно делать, чего нельзя делать, каковы их права и обязанности. Если человек все это понимает, проблем в последующем не возникает. Если человек что-то не понял, бывает такое, некоторые люди в силу своих личностных качеств, может, что-то не понимают, это выявляется в ходе процесса.