Спрятал мешки с трупом в кусты. Убийца двоих собутыльников отправился в тюрьму

Пермский краевой суд признал жителя Губахи виновным в умышленном убийстве двоих человек. Его приговорили к 12,5 месяцам лишения свободы с ограничением свободы в тюрьме на год с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Его подельника оштрафовали на 50 тыс. рублей на то, что он не донес о расправе в полицию.