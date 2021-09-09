Спрятал мешки с трупом в кусты. Убийца двоих собутыльников отправился в тюрьму

Posted 9 сентября 2021, 14:59
Published 9 сентября 2021, 14:59
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
Пермский краевой суд признал жителя Губахи виновным в умышленном убийстве двоих человек. Его приговорили к 12,5 месяцам лишения свободы с ограничением свободы в тюрьме на год с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Его подельника оштрафовали на 50 тыс. рублей на то, что он не донес о расправе в полицию.
Один из подсудимых в августе 2020 года, находясь в поселке Углеуральский вл время пьяной ссоры зарезал двоих приятелей. Одного погибшего злоумышленник расчленил, спрятав мешки с частями тела при помощи своего соучастника в кусты. Его знакомый, присутствовавший при убийстве, ничего не сообщил в правоохранительные органы.