Выпил, закурил, погиб. В Прикамье в 2021 году втрое выросло число погибших на пожарах пьяных людей

Posted 9 сентября 2021, 07:39
Published 9 сентября 2021, 07:39
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
За первое полугодие 2021 года на пожарах в Прикамье погибли 162 человека, из них: 106 мужчин и 56 женщин, сообщает министерство территориальной безопасности. С начала года от огня погибли 17 несовершеннолетних, что в 8,5 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Основные причины пожаров:
Большинство погибших совершеннолетних — люди преклонного возраста: инвалиды — 69 человек, безработные — 31 человек, люди рабочих специальностей — 23 человека. 41% погибших находились в состоянии алкогольного опьянения. Увеличение в сравнении с прошлым годом — на треть. Всего в первом полугодии 2021 года в регионе произошло 1374 пожара в жилых домах, из них в многоквартирных домах — 356 (рост на 18%), в частных — 435 (рост на 34%).