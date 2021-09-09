Выпил, закурил, погиб. В Прикамье в 2021 году втрое выросло число погибших на пожарах пьяных людей

Большинство погибших совершеннолетних — люди преклонного возраста: инвалиды — 69 человек, безработные — 31 человек, люди рабочих специальностей — 23 человека. 41% погибших находились в состоянии алкогольного опьянения. Увеличение в сравнении с прошлым годом — на треть. Всего в первом полугодии 2021 года в регионе произошло 1374 пожара в жилых домах, из них в многоквартирных домах — 356 (рост на 18%), в частных — 435 (рост на 34%).