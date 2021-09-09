За гибель пешехода в пьяном ДТП жителя Чайковского отправили в колонию на семь лет

Posted 9 сентября 2021, 12:07
Published 9 сентября 2021, 12:07
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
Чайковский городской суд Пермского приговорил местного жителя к семи годам в исправительной колонии общего режима с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее смерть и причинение тяжкого вреда здоровью).
6 февраля 2021 года подсудимый, будучи пьяным сбил троих пешеходов, переходивших дорогу по пешеходному переходу на улице Вокзальной в Чайковском. В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм потерпевшая скончалась на месте, еще двум, в том числе несовершеннолетнему, причинен тяжкий вред здоровью.