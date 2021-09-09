За гибель пешехода в пьяном ДТП жителя Чайковского отправили в колонию на семь лет

6 февраля 2021 года подсудимый, будучи пьяным сбил троих пешеходов, переходивших дорогу по пешеходному переходу на улице Вокзальной в Чайковском. В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм потерпевшая скончалась на месте, еще двум, в том числе несовершеннолетнему, причинен тяжкий вред здоровью.