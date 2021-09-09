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Posted 9 сентября 2021, 12:07

Published 9 сентября 2021, 12:07

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

За гибель пешехода в пьяном ДТП жителя Чайковского отправили в колонию на семь лет

За гибель пешехода в пьяном ДТП жителя Чайковского отправили в колонию на семь лет

9 сентября 2021, 12:07
Фото: 1MI.
Сюжет
Чайковский
Зимой 2021 года нетрезвый водитель сбил троих пешеходов, пожилая женщина погибла на месте.

Чайковский городской суд Пермского приговорил местного жителя к семи годам в исправительной колонии общего режима с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее смерть и причинение тяжкого вреда здоровью).

6 февраля 2021 года подсудимый, будучи пьяным сбил троих пешеходов, переходивших дорогу по пешеходному переходу на улице Вокзальной в Чайковском. В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм потерпевшая скончалась на месте, еще двум, в том числе несовершеннолетнему, причинен тяжкий вред здоровью.

#Происшествия#Чайковский
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