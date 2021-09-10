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Posted 10 сентября 2021, 12:15

Published 10 сентября 2021, 12:15

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

Источник загрязнения Камы нефтепродуктами найти не смогли

Источник загрязнения Камы нефтепродуктами найти не смогли

10 сентября 2021, 12:15
Фото: 1MI.
Сюжет
Краснокамск
Ликвидировать загрязнение Камы в районе Краснокамска начнут 13 сентября.

Нефтяное пятно, которое было обнаружено 7 сентября на реке Каме в Краснокамске найдено, его ограждают бонами. Чтобы заблокировать поступление нефтепродуктов в акваторию Воткинского водохранилища, филиал «Камводэксплуатация» Центррегионводхоза Росводресурсов устанавливает дополнительные ограждения в устье реки Малая Ласьва. Общая протяженность сооружений — 150 метров, сообщает пресс-служба ведомства. Ранее слив нефтепродкутов нашли вдоль камского берега в черте города, но оно переместилось по течению и потребовалось время, чтобы найти место загрязнения.

В нескольких точках водного объекта отобраны пробы. В месте обнаружения нефтепродуктов, в районе ул. Невская, превышение нефтепродуктов составило более 60 ПДК, ниже впадения в р. Малая Лысьва — 8,8 ПДК, в районе набережной Краснокамска, после производственных территорий предприятий ЦБК — 2,4 ПДК.

«Питьевые водозаборы загрязнением не затронуты, они расположены выше по течению. В настоящее время решается вопрос доставки сорбента для ликвидации опасного вещества с поверхности воды. К работам планируется приступить в понедельник, 13 сентября», — сообщил по результатам выезда на объект руководитель Камского БВУ Росводресурсов Александр Михайлов.

Межрайонной природоохранной прокуратурой проводится проверка исполнения требований законодательства об охране окружающей среды о водопользовании при эксплуатации судов внутреннего транспорта. Пробы также отобраны специалистами Западно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора. Источник загрязнения на данный момент не выявлен.

#Общество#Краснокамск#Экология
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