Источник загрязнения Камы нефтепродуктами найти не смогли

Нефтяное пятно, которое было обнаружено 7 сентября на реке Каме в Краснокамске найдено, его ограждают бонами. Чтобы заблокировать поступление нефтепродуктов в акваторию Воткинского водохранилища, филиал «Камводэксплуатация» Центррегионводхоза Росводресурсов устанавливает дополнительные ограждения в устье реки Малая Ласьва. Общая протяженность сооружений — 150 метров, сообщает пресс-служба ведомства. Ранее слив нефтепродкутов нашли вдоль камского берега в черте города, но оно переместилось по течению и потребовалось время, чтобы найти место загрязнения.