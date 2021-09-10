Источник загрязнения Камы нефтепродуктами найти не смогли

Posted 10 сентября 2021, 12:15
Published 10 сентября 2021, 12:15
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
Нефтяное пятно, которое было обнаружено 7 сентября на реке Каме в Краснокамске найдено, его ограждают бонами. Чтобы заблокировать поступление нефтепродуктов в акваторию Воткинского водохранилища, филиал «Камводэксплуатация» Центррегионводхоза Росводресурсов устанавливает дополнительные ограждения в устье реки Малая Ласьва. Общая протяженность сооружений — 150 метров, сообщает пресс-служба ведомства. Ранее слив нефтепродкутов нашли вдоль камского берега в черте города, но оно переместилось по течению и потребовалось время, чтобы найти место загрязнения.
В нескольких точках водного объекта отобраны пробы. В месте обнаружения нефтепродуктов, в районе ул. Невская, превышение нефтепродуктов составило более 60 ПДК, ниже впадения в р. Малая Лысьва — 8,8 ПДК, в районе набережной Краснокамска, после производственных территорий предприятий ЦБК — 2,4 ПДК.
«Питьевые водозаборы загрязнением не затронуты, они расположены выше по течению. В настоящее время решается вопрос доставки сорбента для ликвидации опасного вещества с поверхности воды. К работам планируется приступить в понедельник, 13 сентября», — сообщил по результатам выезда на объект руководитель Камского БВУ Росводресурсов Александр Михайлов.
Межрайонной природоохранной прокуратурой проводится проверка исполнения требований законодательства об охране окружающей среды о водопользовании при эксплуатации судов внутреннего транспорта. Пробы также отобраны специалистами Западно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора. Источник загрязнения на данный момент не выявлен.