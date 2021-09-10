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Posted 10 сентября 2021, 07:40

Published 10 сентября 2021, 07:40

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

Синоптики рассказали о погоде на выходные в Пермском крае

Синоптики рассказали о погоде на выходные в Пермском крае

10 сентября 2021, 07:40
Фото: Properm.ru.
В субботу ожидается похолодание до +6 градусов в отдельных районах..

В субботу и воскресенье в Пермском крае ожидается небольшое похолодание, которое будет сопровождаться кратковременными ливнями и северо-западным ветром с порывами до 12-14 м/с. Предварительно, пик похолодания придется на 11 сентября: ночью +2…+7˚, днем +6…+11 ˚. В воскресенье возможно прояснение, днем воздух прогреется до +13˚, небольшой северо-западный ветер до 4 м/с.

При этом надеяться, что в Пермский придет бабье лето, тоже не стоит. Специалисты говорят о возможном кратковременном потеплении в середине месяца, но не выше климатической нормы. При этом вероятна сухая, но пасмурная погода.

#Общество
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