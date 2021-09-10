Умер пермский политик Илья Неустроев

Posted 10 сентября 2021, 17:22
Published 10 сентября 2021, 17:22
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
В возрасте 51-го года скончался пермский политик, экс-депутат Законодательного Cобрания Пермского края Илья Неустроев, сообщает телеграм-канал «Лбов».
Свою политическую карьеру он начал в областном парламенте второго созыва и успешно переизбрался в третий cозыв. В 2010-х политик возглавлял партию «Правое дело», работал в администрации Ленинского района и Орджоникидзевского района Екатеринбурга. С ноября 2018 по октябрь 2019 года был гендиректором АО «Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края».