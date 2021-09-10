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Posted 10 сентября 2021, 17:22

Published 10 сентября 2021, 17:22

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

Умер пермский политик Илья Неустроев

Умер пермский политик Илья Неустроев

10 сентября 2021, 17:22
Фото: Properm.ru.
В начале «нулевых» он дважды избирался в Заксобрание региона.

В возрасте 51-го года скончался пермский политик, экс-депутат Законодательного Cобрания Пермского края Илья Неустроев, сообщает телеграм-канал «Лбов».

Свою политическую карьеру он начал в областном парламенте второго созыва и успешно переизбрался в третий cозыв. В 2010-х политик возглавлял партию «Правое дело», работал в администрации Ленинского района и Орджоникидзевского района Екатеринбурга. С ноября 2018 по октябрь 2019 года был гендиректором АО «Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края».

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