В Перми отправили на дистант учеников из четырех школ

Posted 10 сентября 2021, 04:16
Published 10 сентября 2021, 04:16
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
С 1 сентября 2021 года как минимум девять классов пермских школ были отправлены на дистанционное образование. Как стало известно Properm.ru, к гимназии №6 добавились ученики школы №22, 136 и гимназии №5, где отправили на удаленку по одному классу из-за обнаруженного у детей коронавируса.
Пока власти не объявили массовый переход на онлайн-образование. В случае критического ухудшения ситуации ученикам все же придется уйти дистант. В качестве мер предосторожности в образовательных учреждениях проводят обработку помещений, контролируют температуру учащихся.