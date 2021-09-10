properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 сентября 2021, 04:16

Published 10 сентября 2021, 04:16

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

В Перми отправили на дистант учеников из четырех школ

В Перми отправили на дистант учеников из четырех школ

10 сентября 2021, 04:16
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус в Перми
Пока в образовательных учреждениях закрывают только отдельные классы.

С 1 сентября 2021 года как минимум девять классов пермских школ были отправлены на дистанционное образование. Как стало известно Properm.ru, к гимназии №6 добавились ученики школы №22, 136 и гимназии №5, где отправили на удаленку по одному классу из-за обнаруженного у детей коронавируса.

Пока власти не объявили массовый переход на онлайн-образование. В случае критического ухудшения ситуации ученикам все же придется уйти дистант. В качестве мер предосторожности в образовательных учреждениях проводят обработку помещений, контролируют температуру учащихся.

#Общество#Коронавирус в Перми#Образование
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика