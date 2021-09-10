В Перми отправили на дистант учеников из четырех школ

С 1 сентября 2021 года как минимум девять классов пермских школ были отправлены на дистанционное образование. Как стало известно Properm.ru, к гимназии №6 добавились ученики школы №22, 136 и гимназии №5, где отправили на удаленку по одному классу из-за обнаруженного у детей коронавируса.