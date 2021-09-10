В Перми жильцы подвала частого дома задохнулись от угарного газа

По версии следствия, мужчина знал о неисправности котла, но не ремонтировал его. Он использовал его для отопления комнат, не предполагая, что люди могут погибнуть. Они не знали о неисправности газового котла и отсутствии тяги в дымоходе и вентиляционном канале. В помещении, где они жили, произошло повышенное скопление окиси углерода (угарного газа) в опасной для жизни концентрации и люди задохнулись.