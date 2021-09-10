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Posted 10 сентября 2021, 07:53

Published 10 сентября 2021, 07:53

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

В Перми жильцы подвала частого дома задохнулись от угарного газа

В Перми жильцы подвала частого дома задохнулись от угарного газа

10 сентября 2021, 07:53
Фото: 1MI.
Хозяина дома признан судом виновным в причинении смерти по неосторожности.

60-летнему пермяку на 2,5 года ограничили свободу за причинение смерти по неосторожности двоим съемщикам жилья. Он поселил их в цокольный этаж своего дома, где был установлен неисправный газовый котел.

По версии следствия, мужчина знал о неисправности котла, но не ремонтировал его. Он использовал его для отопления комнат, не предполагая, что люди могут погибнуть. Они не знали о неисправности газового котла и отсутствии тяги в дымоходе и вентиляционном канале. В помещении, где они жили, произошло повышенное скопление окиси углерода (угарного газа) в опасной для жизни концентрации и люди задохнулись.

Подсудимый в судебном заседании вину по предъявленному обвинению признал. Суд признал пермяка виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ.

Подсудимому судом установлены следующие ограничения: не уходить из места постоянного проживания (пребывания) в период времени с 23:00 часов до 6:00 часов, не выезжать за пределы территории Перми; не изменять место жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа. Приговор в законную силу не вступил.

#Происшествия
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