В Прикамье растет число случаев заражения клещевым энцефалитом

Posted 10 сентября 2021, 05:58
Published 10 сентября 2021, 05:58
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
С начала сезона в медицинские организации Пермского края обратилось пострадавших от укусов клещей 17609 человек, в том числе детей – 3046, сообщает пресс-служба Росприроднадзора. За весь период вирусным энцефалитом заболели 37 человек, последний случай зарегистрирован на этой неделе. Иксодовый боррелиоз выявлен у 89 пермяков.
На клещевой вирусный энцефалит (КВЭ) исследовано 14424 клеща, инфекция выявлена в 284 случаях (2,0%).
Кроме того, полученные для изучения клещи исследовались: