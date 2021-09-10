В Прикамье растет число случаев заражения клещевым энцефалитом

С начала сезона в медицинские организации Пермского края обратилось пострадавших от укусов клещей 17609 человек, в том числе детей – 3046, сообщает пресс-служба Росприроднадзора. За весь период вирусным энцефалитом заболели 37 человек, последний случай зарегистрирован на этой неделе. Иксодовый боррелиоз выявлен у 89 пермяков.