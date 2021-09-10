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Posted 10 сентября 2021, 05:58

Published 10 сентября 2021, 05:58

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

В Прикамье растет число случаев заражения клещевым энцефалитом

В Прикамье растет число случаев заражения клещевым энцефалитом

10 сентября 2021, 05:58
Фото: 1MI.
Всего за 2021 год выявлено 37 случаев заражения вирусным клещевым энцефалитом.

С начала сезона в медицинские организации Пермского края обратилось пострадавших от укусов клещей 17609 человек, в том числе детей – 3046, сообщает пресс-служба Росприроднадзора. За весь период вирусным энцефалитом заболели 37 человек, последний случай зарегистрирован на этой неделе. Иксодовый боррелиоз выявлен у 89 пермяков.

На клещевой вирусный энцефалит (КВЭ) исследовано 14424 клеща, инфекция выявлена в 284 случаях (2,0%).

Кроме того, полученные для изучения клещи исследовались:

  • на иксодовый клещевой боррелиоз (ИКБ) – 11785 из них инфицировано 4777 клещей (40,5%);
  • на моноцитарный эрлихиоз человека – 10936 из них заражено 388 клещей (3,5%);
  • на гранулоцитарный анаплазмоз человека – 10936, инфекция выявлена в 286 случаях (2,6%).
#Общество
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