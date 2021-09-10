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Posted 10 сентября 2021, 12:34

Published 10 сентября 2021, 12:34

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

В шестисотметровую квартиру владельца пермского ЗУМК придут судебные эксперты

В шестисотметровую квартиру владельца пермского ЗУМК придут судебные эксперты

10 сентября 2021, 12:34
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Банкротство
Учредителю группы компаний ЗУМК Александру Поздееву не удалось оспорить требование кредиторов о необходимости проведения экспертизы в единственной квартире.

Арбитражный суд Уральского округа отказал соучредителю «Западно-Уральского машиностроительного концерна» Александру Поздееву в кассационной жалобе на решения двух инстанций о необходимости проведения экспертизы. Специалисты должны решить, может ли быть разделена на две части его единственная квартира в жилом комплексе «Паруса над Камой» в Перми.

Ранее Верховный Суд вернул в первую инстанцию вопрос об исключении из его конкурсной массы этой недвижимости.

Поздеев с супругой соединили в одно помещение общей площадью в 688 кв. м две квартиры в комплексе с видом на Каму и пытаются сохранить за собой право на элитную недвижимость. Ранее Верховный Суд РФ исключил квартиру из конкурсной массы, но два банка-кредитора, АО «Росэксимбанк» и ПАО «Промсвязьбанк» настаивают на разделении квартир и продаже одной из них с торгов.

2 августа за невыплату долгов по заработной плате 115 работникам ЗУМК) его экс-совладелец Александр Поздеев был приговорен к 3,5 годам условно и штрафу в 650 тыс. рублей, бывший главный бухгалтер дочерней компании ООО «ЗУМК-Инжиниринг» Татьяна Староверова — к 3 годам условно, но освобождена по амнистии в честь 75 летия Победы. Гособвинение в прениях сторон просило наказать Поздеева пяти годам реального лишения свободы, Староверову — тремя.

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#Бизнес#Банкротство
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