В шестисотметровую квартиру владельца пермского ЗУМК придут судебные эксперты

Поздеев с супругой соединили в одно помещение общей площадью в 688 кв. м две квартиры в комплексе с видом на Каму и пытаются сохранить за собой право на элитную недвижимость. Ранее Верховный Суд РФ исключил квартиру из конкурсной массы, но два банка-кредитора, АО «Росэксимбанк» и ПАО «Промсвязьбанк» настаивают на разделении квартир и продаже одной из них с торгов.