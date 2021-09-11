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Posted 11 сентября 2021, 09:32

Published 11 сентября 2021, 09:32

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

Бросил камень. На жителя Прикамья завели уголовное дело из-за нападения на полицейского

Бросил камень. На жителя Прикамья завели уголовное дело из-за нападения на полицейского

11 сентября 2021, 09:32
Фото: 1MI.
По данным следователей, мужчина был пьян, когда кидал камень.

В Октябьском межрайонном следственном отделе возбуждено уголовное дело на 38-летнего жителя села Уинское — его подозревают в применении насилия в отношении представителя власти. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю, 2 августа 2021 года мужчина был в состоянии алкогольного опьянения на одной из улиц села. В это время злоумышленник бросил камень в сотрудника полиции, чем причинил ему телесные повреждения.

Сейчас следователи разбираются во всех обстоятельствах дела. Продолжается расследование.

#Происшествия
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