Бросил камень. На жителя Прикамья завели уголовное дело из-за нападения на полицейского

В Октябьском межрайонном следственном отделе возбуждено уголовное дело на 38-летнего жителя села Уинское — его подозревают в применении насилия в отношении представителя власти. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю, 2 августа 2021 года мужчина был в состоянии алкогольного опьянения на одной из улиц села. В это время злоумышленник бросил камень в сотрудника полиции, чем причинил ему телесные повреждения.