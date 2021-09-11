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Posted 11 сентября 2021, 03:33

Published 11 сентября 2021, 03:33

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

Коронавирус за сутки нашли у жителей 28 территорий Пермского края

Коронавирус за сутки нашли у жителей 28 территорий Пермского края

11 сентября 2021, 03:33
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус в Перми
Всего с начала пандемии в Пермском крае выявлено 92 378 случаев заражения COVID-19.

В Пермском крае за сутки COVID-19 диагностировали у жителей 28 территорий. Больше всего случаев выявлено в Перми — 53, в Лысьвенском округе — 53, в Чайковском — 51, в Чусовском округе — 41, в Куединском округе — 29, в Добрянском округе — 27, в Осинском округе — 15.

По данным пресс-службы краевого правительства, по 13 случаев заражения коронавирусом выявлено в Горнозаводском и Чернушинском округах, в Кудымкарском — 12, в Губахе — 19, в Гремячинском округе — 6. По 5 заболевших выявлено в Гайнском округе и Кизеле, в Еловском округе зафиксировано еще 4 случая COVID-19, в Пермском районе — 3. По 2 заболевших за сутки выявлено в Березниках и Уинском округе. В остальных 10 территориях выявлено лишь по 1 случаю — это Кунгур, Кунгурский район, Краснокамский, Октябрьский, Соликамский, Александровский, Бардымский, Березовский, Кишертский и Юсьвинский округа.

#Общество#Коронавирус в Перми
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