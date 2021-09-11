Коронавирус за сутки нашли у жителей 28 территорий Пермского края

По данным пресс-службы краевого правительства, по 13 случаев заражения коронавирусом выявлено в Горнозаводском и Чернушинском округах, в Кудымкарском — 12, в Губахе — 19, в Гремячинском округе — 6. По 5 заболевших выявлено в Гайнском округе и Кизеле, в Еловском округе зафиксировано еще 4 случая COVID-19, в Пермском районе — 3. По 2 заболевших за сутки выявлено в Березниках и Уинском округе. В остальных 10 территориях выявлено лишь по 1 случаю — это Кунгур, Кунгурский район, Краснокамский, Октябрьский, Соликамский, Александровский, Бардымский, Березовский, Кишертский и Юсьвинский округа.